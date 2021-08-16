Американский актер Орландо Блум поразил поклонников обнаженными фото на отдыхе.
На личной странице в Instagram он поделился серией кадров, на которых позирует на озере, которое находится на острове Капри (Италия).
На одной из фотографий Орландо предстал полностью обнаженным, стоя спиной к камере на фоне водоема и людей.
Свои ягодицы он скрыл смайликом в виде персика.
В комментариях поклонники актера забросали его комплиментами, а также отметили, что Орландо имеет прекрасную физическую форму.
- Орландо умеет удивлять!
- Очень горячо!
- Настоящий персик.
- Повернись!
- Милый купальный костюм!
- Теперь это мое любимое фото, — пишут в сети.
Стоит заметить, что Орландо Блум не первый раз демонстрирует свои обнаженные фото.
В 2016 году интернет облетели снимки папарацци, на которых актер позирует без одежды.
Фото были сделаны во время отдыха Орландо Блума и Кэти Перри в Италии еще до их временного расставания.
Позже в интервью Elle он объяснил, что загорая без одежды, он чувствует себя свободным.
Напомним, что актеры Кэти Перри и Орландо Блум поженились после того, как несколько раз откладывали свадьбу.
На отдыхе папарацци сфотографировали Кэти с золотым обручальным кольцом на безымянном пальце левой руки.
Вероятно, свадебная церемония пары состоялась тайно, только в кругу самых близких друзей и родственников.