Танцор Нади Дорофеевой вышел из комы

Танцор из балета Нади Дорофеевой, которого жестоко избили, вышел из комы.

О том, что Евгений проснулся, сообщила его мама — Ирина Гончаренко в Facebook.

— Женя проснулся! Движемся дальше, — написала она.

Все будет хорошо!

Отличная новость с самого утра.

Это прекрасно! Сил и терпения!

Ура! Здоровья ему.

Какие хорошие новости! Держите нас в курсе, пожалуйста.

Моей радости нет предела.

Наконец-то! Прекрасный день сегодня.

Отличная новость! Держу кулачки за Женю, — пишут пользователи сети.

Дорофеева также поделилась радостной новостью.

— Ребята! Только что говорила с мамой Жени. Он сегодня проснулся. Как и что дальше — буду держать вас в курсе, — написала артистка в Instagram.

Кроме того, блогер Сабина Мусина опубликовала переписку с Жениной мамой. Женщина сообщила, что парню планируют ставить пластину, а после — реабилитация.

— Очнулся! Славик (отчим, — Ред.) видел его, говорил ему все. Он в сознании, но еще на аппарате. Дальше реанимация до недели, потом диагностика. После операция — будем ставить пластину, а потом — реабилитация в Феофании, — написала Ирина.

Напомним, 1 августа танцора Нади Дорофеевой жестоко избил сотрудник УГО. У молодого человека диагностировали тяжелые травмы, в том числе кровоизлияние в головной мозг. Ему сделали трепанацию черепа и ввели в медикаментозную кому.

Позже стало известно, что работника УГО, избившего Евгения Гончаренко, отправили в СИЗО. 28-летнему подозреваемому грозит от пяти до восьми лет в тюрьме.