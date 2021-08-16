Танцор Нади Дорофеевой вышел из комы

Танцор из балета Нади Дорофеевой, которого жестоко избили, вышел из комы.
О том, что Евгений проснулся, сообщила его мама — Ирина Гончаренко в Facebook.
— Женя проснулся! Движемся дальше, — написала она.
- Все будет хорошо!
- Отличная новость с самого утра.
- Это прекрасно! Сил и терпения!
- Ура! Здоровья ему.
- Какие хорошие новости! Держите нас в курсе, пожалуйста.
- Моей радости нет предела.
- Наконец-то! Прекрасный день сегодня.
- Отличная новость! Держу кулачки за Женю, — пишут пользователи сети.
Дорофеева также поделилась радостной новостью.
— Ребята! Только что говорила с мамой Жени. Он сегодня проснулся. Как и что дальше — буду держать вас в курсе, — написала артистка в Instagram.
Кроме того, блогер Сабина Мусина опубликовала переписку с Жениной мамой. Женщина сообщила, что парню планируют ставить пластину, а после — реабилитация.
— Очнулся! Славик (отчим, — Ред.) видел его, говорил ему все. Он в сознании, но еще на аппарате. Дальше реанимация до недели, потом диагностика. После операция — будем ставить пластину, а потом — реабилитация в Феофании, — написала Ирина.
Напомним, 1 августа танцора Нади Дорофеевой жестоко избил сотрудник УГО. У молодого человека диагностировали тяжелые травмы, в том числе кровоизлияние в головной мозг. Ему сделали трепанацию черепа и ввели в медикаментозную кому.
Позже стало известно, что работника УГО, избившего Евгения Гончаренко, отправили в СИЗО. 28-летнему подозреваемому грозит от пяти до восьми лет в тюрьме.