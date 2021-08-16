Украинский телеведущий Анатолий Анатолич сделал татуировку в честь новорожденного сына Нила.

Анатолий опубликовал фото в Instagram. В кадре, сделанном в зеркало, он предстал в полуоборот, продемонстрировав новое тату на плече. На рисунке изображен космонавт, который в руках держит связку воздушных разноцветных шаров в виде планет.

— Мой Нил, — написал Анатолий Анатолич.

Подписчиков растрогал поступок многодетного отца.

Как Нил Армстронг?

Очень круто получилось!

Это космос!

Класс. Так мило.

Красавчик, респект.

Вау, круто, — пишут пользователи сети.

20 июля Анатолий Анатолич в третий раз стал отцом. У них с супругой, пиарщицей Юлией Бойко, родился сын Нил. Мальчик появился на свет в 13.13 весом 4 кг и ростом 55 см.

Юлия уверяет, что к выбору имени они подошли серьезно. Кроме того, было важно — чтобы в нем была буква Л, как у каждого из членов их семьи. Нил в переводе означает чемпион.

Бойко отметила, что когда они впервые увидели сына, то поняли, что выбрали правильное имя.

Супруги также воспитывают двоих дочерей — 9-летнюю Алису и 7-летнюю Лолиту. О том, что они ждут третьего ребенка, стало известно в феврале. Тогда Юлия была на 20-й недели беременности.

Фото: Анатолий Анатолич