Кристина Горняк, супруга украинского телеведущего Владимира Остапчука, рассказала об ужине с российским певцом Филиппом Киркоровым.

В сториз на личной странице в Instagram она призналась, что Владимир Остапчук и Филипп Киркоров были знакомы только онлайн.

А узнав, что они отдыхают неподалеку от певца, супруги решили договориться с ним об ужине.

— С Филиппом был знаком Вова, кстати, только онлайн. И вот вчера выяснилось, что мы отдыхаем друг от друга в 30 минутах. Решили поужинать вместе, — рассказала жена Остапчука.

По словам Кристины, они не обсуждали политическую ситуацию и российско-украинскую войну. Однако Киркоров сказал, что любит Украину.

— Очень открытый, веселый человек. Насмеялись, я получила кучу комплиментов. Темы политики и религии я никогда не обсуждаю. Хотя услышала, что Украину очень любит, — рассказала Кристина Горняк.

Стоит заметить, что супруги сейчас отдыхают на острове Крит в 5-звездочном отеле в поселке Аниссарас.

В одном из ресторанов пара встретилась с Филиппом Киркоровым, а соответствующими фото звезды поделились на личных страницах в социальных сетях.

Напомним, что Филиппу Киркорову запретили въезд в Украину на три года.

Основной причиной такого решения стали неоднократные пропагандистские концерты и заявления Киркорова, в которых он высказывался в поддержку аннексии Крыма Россией.

Однако Киркоров не входит в черный список Минкульта. То есть несмотря на запрет въезда, официально певец не представляет угрозы нацбезопасности Украины.

Фото: Кристина Горняк, Владимир Остапчук