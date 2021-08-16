Актер Дмитрий Ступка оказался в центре скандала из-за гомофобного высказывания в адрес украинской травести-дивы Монро.

В прямом эфире одного из украинских телеканалов Дмитрий Ступка, обсуждая со стилистом образ Монро на красной дорожке Одесского кинофестиваля, неудачно пошутил. Актер спросил: Это она? Не оно?

В Instagram Монро опубликовала этот фрагмент и заявила, что в XXI веке должно быть стыдно за такие высказывания.

— Буквально неделю назад в прямом эфире общались с Татьяной Гончаровой на тему принятия, толерантности, гомофобии и трансфобии. Почему важно и нужно об этом говорить, просвещать наше общество, чтобы снизить уровень агрессии, ненависти и неприязни к определенным социальным группам людей, и тут — постучались со дна, — написала Монро.

Травести-дива также добавила, что с удовольствием поделится контактами профессионалов, которые проведут семинар на эти темы, чтобы впредь такого не повторилось.

Богдан Сильвестрович — единственная выдающаяся фигура этой семьи. На его внуке природа отдохнула.

Можно уволить этого молодого человека после таких слов?

Услышать такое, еще и от внука гения, позор.

Говорить на камеру оно. Дмитрий явно не знает правил элементарного этикета.

Со дна постучали… Лучше и не скажешь.

Позор, Дмитрий!

Такое высказывание показывает лишь его уровень развития.

И это внук Богдана Ступки.

Где воспитание?

Мягко говоря — очень некрасиво. Сам себя опозорил, — пишут разозленные поклонники травести-дивы.

Дмитрий быстро отреагировал на гневный пост Монро и принес ей свои извинения, заявив, что не хотел никого обидеть.

— Друзья, опомнитесь! Никого обидеть я не хотел. У меня множество друзей с ЛГБТ-сообщества. Со всеми дружу и всех уважаю. Монро, извини, пожалуйста, за неудачную шутку… Буду более детально изучать эту тему. Школа и университет этих знаний не дали. Я это не со злых помыслов ляпнул. Каждый имеет право на свою жизнь и предпочтения, — написал Ступка.

Заступился за актера украинский певец и продюсер Потап. Исполнитель отметил, что Дмитрий хороший парень.

— Знаю Диму. Он классный парень. Просто неудачная шутка, извинился — молодец. Монро, целую в губы, — написал Потап.

Сама травести-дива пока никак не отреагировала на извинения Ступки.