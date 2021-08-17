Популярная певица Ани Лорак впервые за семь лет сыграла концерт в Украине. Выступление звезды состоялось 16 июля в одесском клубе Итака.

Несмотря на волну хейта и негативную реакцию сети, концерт Ани Лорак прошел без провокаций и длился полтора часа.

В основном певица исполняла русскоязычные хиты. Однако звучали песни и на украинском языке: Розкажи, Мрій про мене, мрій, А я не можу жити без тебе.

Билеты на концерт Ани Лорак были распроданы заранее, поэтому певице удалось собрать аншлаг.

На сцене Ани Лорак неоднократно говорила, что скучала по украинской публике. Однако политическую ситуацию в Украине и украино-российскую войну звезда не комментировала.

— Как долго мы ждали встречи с вами. Боже мой, что происходит! Какое счастье вас сегодня видеть и знать, что в зале собрались мои любимые и родные люди. Мои зрители, только мои. Я никому вас не отдам, — сказала Ани Лорак.

На мероприятии дежурила усиленная охрана в связи с угрозами националистов.

Сегодня, 17 июля, Лорак даст еще один концерт в Одессе. Билеты на выступление также уже распроданы.

Напомним, что Ани Лорак родилась и построила свою карьеру в Украине.

Но после начала войны на Донбассе и оккупации Крыма Россией, она продолжала выступать в стране-агрессоре и получать там награды. Впоследствии певица переехала жить в Россию.

Свой последний концерт в Украине Ани Лорак дала в 2014 году. Тогда выступление звезды сопровождалось массовыми беспорядками и драками.

Фото: Ани Лорак