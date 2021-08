Американского музыканта и автора-исполнителя Боба Дилана обвинили в изнасиловании несовершеннолетней девочки.

В иске, поданном против 80-летнего исполнителя, утверждается, что он изнасиловал 12-летнюю девочку в мае 1965 года. В Верховный суд штата Нью-Йорк обратилась сама пострадавшая.

Также в иске говорится, что Боб Дилан был в состоянии алкогольного опьянения, употреблял запрещенные вещества и угрожал девочке физическим насилием, тем самым эмоционально и психологически травмировав ее. Пострадавшая переживала депрессию, тревогу и другие последствия жестокого обращения. Отпечаток остался по сей день.

Представитель рок-музыканта отреагировал на сложившуюся ситуацию и заявил, что это ложь.

— Утверждение 56-летней давности не соответствует действительности и столкнется с решительной защитой, — сказал он.

В иске не указывается размер ущерба, но говорится, что требуемая сумма превышает пределы судов низшей инстанции.

Боб Дилан — легендарный музыкант, одна из самых влиятельных фигур в своей сфере.

Основная часть его работ была написана в 60-х годах. Всего музыкант выпустил 39 студийных альбомов. Последний Rough and Rowdy Ways вышел в 2020 году.

Боб Дилан автор композиций, которые вошли в мировую историю музыки — Knocking On Heaven’s Door, Never Let Me Go, Just Like a Woman, Subterranean Homesick Blues и других.

Источник: NBC News