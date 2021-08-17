Американская поп-певица Мадонна отметила свой 63-й день рождения с 27-летним парнем Ахламаликом Уильямсом, детьми и друзьями в Италии. Фото с праздника знаменитость разместила в Instagram.

— Пусть начнутся игры на день рождения, — подписала звезда галерею фотографий.

На фотографиях изображена Мадонна, которая делит один рожок мороженного со своим возлюбленным Ахламаликом. Они также мило гуляют вместе, держась за руки. Певица решила отметить свой праздник в голубом длинном платье с глубоким декольте, с распущенными волосами и синим клатчем. Она дополнила свой образ массивными аксессуарами золотых оттенков — пояс, кольца, браслеты и ожерелья.

В другом посте с дня рождения с подписью Mambo Italiano Мадонна поет Happy Birthday to me и соблазнительно ест мороженное.

Мадонна — мама 21-летнего сына Рокко Ричи от Гая Ричи, 24-летней дочери Лурдес Леон, 15-летней Чифундо Чикконе, 8-летних сестер-близняшек Эстер и Стеллы Чикконе, а также 15-летнего Дэвида Банды.

Август для знаменитости выдался неоднозначным. В начале месяца Мадонну обвинили в копировании стиля Ким Кардашьян. Некоторые из поклонников увидели на фото певицы слишком много пластических операций и фотошопа. Остальные пользователи отметили ее отличный внешний вид.

Источник: Мадонна

Фото: Мадонна