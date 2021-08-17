Певица Светлана Лобода поделилась редким совместным фото с родной сестрой Ксенией.

Вчера, 16 августа, Ксения Лобода праздновала свой 29-ый день рождения. В честь праздника Светлана опубликовала фото с сестрой, поздравив ее под публикацией.

— Моя любимая девочка, с днем рождения тебя! Надеюсь, ты сегодня тоже пьешь шампанское, мы ведь договорились отмечать до 20 августа. Будь счастлива! Верю в тебя и в вашу семью, — написала певица.

В кадре Светлана и Ксения запечатлены в полный рост. Обе позируют в белом. Артистка — в топе и юбке, ее сестра — в мини-платье и туфлях-лодочках.

Самые красивые сестры.

Очень похожи с сестрой.

Какие вы красивые.

Прекрасные сестры.

Кто старше? Очень похожи.

Одна Лобода хорошо, а две — лучше.

Красотки. Выглядите сногсшибательно.

Одинаковые.

Клевые, как-будто на одно лицо.

Генетика хорошая! Высокие и стройные, — пишут пользователи сети.

Скорее всего кадр был сделан во время недавнего визита Светланы в Украину. 14 августа исполнительница выступала в одесском клубе Ibiza Beach Club.

Кроме того, незадолго до концерта она посетила ряд украинских радиостанций.

Напомним, что Лобода уже довольно продолжительное время активно строит карьеру в России и это был ее первый концерт на родине за несколько лет.

Фото: Светлана Лобода