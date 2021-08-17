Певица Светлана Лобода поделилась редким совместным фото с родной сестрой Ксенией.
Вчера, 16 августа, Ксения Лобода праздновала свой 29-ый день рождения. В честь праздника Светлана опубликовала фото с сестрой, поздравив ее под публикацией.
— Моя любимая девочка, с днем рождения тебя! Надеюсь, ты сегодня тоже пьешь шампанское, мы ведь договорились отмечать до 20 августа. Будь счастлива! Верю в тебя и в вашу семью, — написала певица.
В кадре Светлана и Ксения запечатлены в полный рост. Обе позируют в белом. Артистка — в топе и юбке, ее сестра — в мини-платье и туфлях-лодочках.
- Самые красивые сестры.
- Очень похожи с сестрой.
- Какие вы красивые.
- Прекрасные сестры.
- Кто старше? Очень похожи.
- Одна Лобода хорошо, а две — лучше.
- Красотки. Выглядите сногсшибательно.
- Одинаковые.
- Клевые, как-будто на одно лицо.
- Генетика хорошая! Высокие и стройные, — пишут пользователи сети.
Скорее всего кадр был сделан во время недавнего визита Светланы в Украину. 14 августа исполнительница выступала в одесском клубе Ibiza Beach Club.
Кроме того, незадолго до концерта она посетила ряд украинских радиостанций.
Напомним, что Лобода уже довольно продолжительное время активно строит карьеру в России и это был ее первый концерт на родине за несколько лет.
Фото: Светлана Лобода