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Каріна Зуєва |

Одно лицо: Лобода поделилась редким фото с сестрой

Одно лицо: Лобода поделилась редким фото с сестрой

Певица Светлана Лобода поделилась редким совместным фото с родной сестрой Ксенией.

Вчера, 16 августа, Ксения Лобода праздновала свой 29-ый день рождения. В честь праздника Светлана опубликовала фото с сестрой, поздравив ее под публикацией.

— Моя любимая девочка, с днем рождения тебя! Надеюсь, ты сегодня тоже пьешь шампанское, мы ведь договорились отмечать до 20 августа. Будь счастлива! Верю в тебя и в вашу семью, — написала певица.

В кадре Светлана и Ксения запечатлены в полный рост. Обе позируют в белом. Артистка — в топе и юбке, ее сестра — в мини-платье и туфлях-лодочках.

  • Самые красивые сестры.
  • Очень похожи с сестрой.
  • Какие вы красивые.
  • Прекрасные сестры.
  • Кто старше? Очень похожи.
  • Одна Лобода хорошо, а две — лучше.
  • Красотки. Выглядите сногсшибательно.
  • Одинаковые.
  • Клевые, как-будто на одно лицо.
  • Генетика хорошая! Высокие и стройные, — пишут пользователи сети.

Скорее всего кадр был сделан во время недавнего визита Светланы в Украину. 14 августа исполнительница выступала в одесском клубе Ibiza Beach Club.

Кроме того, незадолго до концерта она посетила ряд украинских радиостанций.

Напомним, что Лобода уже довольно продолжительное время активно строит карьеру в России и это был ее первый концерт на родине за несколько лет.

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Фото: Светлана Лобода

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