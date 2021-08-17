22-летнего танцора из балета Нади Дорофеевой Евгения Гончаренко перевели в обычную палату. Он может говорить, хоть все еще очень слаб. Об этом сообщил отчим пострадавшего Вячеслав.

— Пока что ничего страшного нет. Среди повреждений — левая нога плохо работает, а правый глаз болит и не открывается. В целом, все намного лучше, чем могло быть. Выражаем надежду на полное восстановление, – рассказал отчим 22-летнего парня.

Мужчина также добавил, что в сборе средств сейчас нет необходимости. Деньги понадобятся только при самих плохих прогнозах врачей.

По словам мужчины, Евгений мало что помнит с того злополучного вечера. Он вспомнил лишь момент, когда к нему и компании друзей подошел неизвестный мужчина, который сначала пристал по непонятной причине, а затем и вовсе ударил.

Напомним, что в несколько дней назад Евгений вышел из медикаментозной комы, в которой пробыл 15 дней. Об этом сообщила его мама в Facebook. Надя Дорофеева также поделилась радостной новостью, отметив, что будет держать всех в курсе событий.

Мама танцора также сообщила одному из блогеров о будущих планах. Женщина рассказала, что парню планируют ставить пластину, а после — реабилитация.

Ранее в эксклюзивном интервью ICTV Вячеслав рассказал о ежедневной стоимости препаратов на лечение парня — от 3 до 5 тыс. гривен, а сама реабилитация может длиться больше года.

Источник: Oбозреватель

Фото: Евгений Гончаренко