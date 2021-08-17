Украинский блогер София Стужук сделала несколько пластических операций на лице. В частности, ринопластику, блефаропластику и ниточный лифтинг для подтяжки лица.

В сториз на личной странице в Instagram София обнародовала фото, на котором предстала с пластырями на лице.

Она призналась, что исполнила свою маленькую мечту.

— Со мной все хорошо. Осуществила еще одну маленькую мечту. Чувствую себя прекрасно, — написала София.

Оперировать свое лицо блогер доверила пластическому хирургу Эдгару Каминскому.

На личной странице в Instagram он показал процесс операции и конечный результат.

В комментариях пользователи сети раскритиковали Софию Стужук.

Некоторые отметили, что блогер противоречит сама себе, поскольку сначала выступает за натуральность, а потом ложится под нож хирурга.

А потом Соня скажет, что у нее естественная красота, и нет никакой пластики.

Зачем так уродовать себя в 26 лет?

Она была против ринопластики, насколько я помню.

Ранее она выглядела на 40 лет, теперь будет выглядеть на 50.

Зачем в таком молодом возрасте такое делать с собой?

Соня теперь типичная кукла. Зачем?! Нос же был нормальный.

Вы же говорили, что в погоне за красотой Дмитрий угробил себя и посадил свое сердце, а что делаете вы? Зачем эти гонки вам?

Кто-то был против пластики. Что там по принятию себя? — пишут в сети.

Напомним, что в марте 2021 года София Стужук увеличила грудь. Ранее девушка призывала подписчиков принимать свое тело таким, какое оно есть, но после третьих родов изменила свои взгляды.

Сначала блогер была довольна результатом операции и четвертым размером бюста.

Но недавно призналась, что ее грудь выглядит искусственно, поэтому София планирует делать дополнительные пластические операции.

Фото: София Стужук