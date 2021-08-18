Российская певица Алла Пугачева продемонстрировала свою естественную красоту.
На личной странице в Instagram 72-летняя звезда обнародовала селфи, на котором предстала без макияжа.
— Вот и морщины уже под глазами. Не улыбаться совсем? Как? Если радостью полон наш Замок. Пусть появляются. No problem, — подписала пост Пугачева.
В комментариях поклонники забросали Пугачеву комплиментами. Некоторые отметили, что несмотря на свой возраст, звезда выглядит великолепно.
А муж Аллы Пугачевой, шоумен Максим Галкин, под постом любимой оставил смайлик в виде сердечка.
- Это не морщины же совсем! Это лучики счастья у вас, дорогая Алла Борисовна!
- Вы прекрасны. Дай Бог вам долгих лет жизни!
- Моя четырехлетняя дочь сказала, что этой тете 24 года.
- Вы прекрасны!
- Дай Бог каждому морщин только от улыбок!
- Самое главное душой не стареть и сердцем не расстраиваться! — пишут в комментариях.
Ранее Алла Пугачева сыграла на рояле с сыном и покорила сеть своим внешним видом.
Звезда обнародовала видео, на котором учит 7-летнего сына Гарри играть на инструменте.
Поклонники отметили, что Гарри очень талантливый мальчик, а также обратили внимание на великолепный внешний вид Пугачевой в коротком черном платье.
Фото: Алла Пугачева