Российская певица Алла Пугачева продемонстрировала свою естественную красоту.

На личной странице в Instagram 72-летняя звезда обнародовала селфи, на котором предстала без макияжа.

— Вот и морщины уже под глазами. Не улыбаться совсем? Как? Если радостью полон наш Замок. Пусть появляются. No problem, — подписала пост Пугачева.

В комментариях поклонники забросали Пугачеву комплиментами. Некоторые отметили, что несмотря на свой возраст, звезда выглядит великолепно.

А муж Аллы Пугачевой, шоумен Максим Галкин, под постом любимой оставил смайлик в виде сердечка.

Это не морщины же совсем! Это лучики счастья у вас, дорогая Алла Борисовна!

Вы прекрасны. Дай Бог вам долгих лет жизни!

Моя четырехлетняя дочь сказала, что этой тете 24 года.

Вы прекрасны!

Дай Бог каждому морщин только от улыбок!

Самое главное душой не стареть и сердцем не расстраиваться! — пишут в комментариях.

Ранее Алла Пугачева сыграла на рояле с сыном и покорила сеть своим внешним видом.

Звезда обнародовала видео, на котором учит 7-летнего сына Гарри играть на инструменте.

Поклонники отметили, что Гарри очень талантливый мальчик, а также обратили внимание на великолепный внешний вид Пугачевой в коротком черном платье.

Фото: Алла Пугачева