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Факты / Шоу-бизнес / Звезды
Валентина Чорна |

Без косметики и фотошопа: Алла Пугачева показала лицо с морщинами

Алла Пугачова

Российская певица Алла Пугачева продемонстрировала свою естественную красоту.

На личной странице в Instagram 72-летняя звезда обнародовала селфи, на котором предстала без макияжа.

— Вот и морщины уже под глазами. Не улыбаться совсем? Как? Если радостью полон наш Замок. Пусть появляются. No problem, — подписала пост Пугачева.

В комментариях поклонники забросали Пугачеву комплиментами. Некоторые отметили, что несмотря на свой возраст, звезда выглядит великолепно.

А муж Аллы Пугачевой, шоумен Максим Галкин, под постом любимой оставил смайлик в виде сердечка.

  • Это не морщины же совсем! Это лучики счастья у вас, дорогая Алла Борисовна!
  • Вы прекрасны. Дай Бог вам долгих лет жизни!
  • Моя четырехлетняя дочь сказала, что этой тете 24 года.
  • Вы прекрасны!
  • Дай Бог каждому морщин только от улыбок!
  • Самое главное душой не стареть и сердцем не расстраиваться! — пишут в комментариях.

Ранее Алла Пугачева сыграла на рояле с сыном и покорила сеть своим внешним видом.

Звезда обнародовала видео, на котором учит 7-летнего сына Гарри играть на инструменте.

Поклонники отметили, что Гарри очень талантливый мальчик, а также обратили внимание на великолепный внешний вид Пугачевой в коротком черном платье.

Фото: Алла Пугачева

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