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Валентина Чорна |

Ирина Горбачева и Антон Савлепов поженились

Ірина Горбачова і Антон Савлєпов

Украинский певец Антон Савлепов и российская актриса Ирина Горбачева поженились спустя год после отношений на расстоянии.

В интервью программе А поговорить? актриса рассказала подробности свадьбы, а также продемонстрировала обручальное кольцо.

Свадебная церемония пары состоялась в июле 2021 году в Турции.

Предложение любимой Антон сделал во время телефонного разговора.

— Я на самом деле очень глупо все это сделал. Я по телефону сказал в стиле: Ну слушай, давай тогда, наверное, вернемся в Киев и поженимся? Ира такая: Это что, ты мне сейчас предложение делаешь?

И я такой: Это я предложение сейчас делаю? Для меня это может проще, но не для другого человека, особенно если это девушка. Возможно, ей нужна память об этом моменте, — сказал Савлепов.

Ирина призналась, что не хотела устраивать классическую свадьбу с грандиозным банкетом.

— Мне хотелось поделиться этой радостью, но не со всеми. Потому что, тогда это будет праздник для кого-то — для родственников, всех друзей, всех родных. И ты будешь бегать с выпученными глазами и переживать за всех, — добавила актриса.

Свои романтические отношения Ирина Горбачева и Антон Савлепов рассекретили в августе 2020 года.

Тогда Ирина на личной странице в Instagram опубликовала фото с любимым, которое собрало более 80 тыс. лайков.

Фото: Ирина Горбачева

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