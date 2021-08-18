Ирина Горбачева и Антон Савлепов поженились

Украинский певец Антон Савлепов и российская актриса Ирина Горбачева поженились спустя год после отношений на расстоянии.

В интервью программе А поговорить? актриса рассказала подробности свадьбы, а также продемонстрировала обручальное кольцо.

Свадебная церемония пары состоялась в июле 2021 году в Турции.

Предложение любимой Антон сделал во время телефонного разговора.

— Я на самом деле очень глупо все это сделал. Я по телефону сказал в стиле: Ну слушай, давай тогда, наверное, вернемся в Киев и поженимся? Ира такая: Это что, ты мне сейчас предложение делаешь?

И я такой: Это я предложение сейчас делаю? Для меня это может проще, но не для другого человека, особенно если это девушка. Возможно, ей нужна память об этом моменте, — сказал Савлепов.