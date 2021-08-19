36-летняя голливудская киноактриса Скарлетт Йоханссон родила второго ребенка.

Об этом сообщил ее муж, комик Колин Жост.

В своем Instagram Жост написал, что у них родился сын, которого назвали Космо.

— Мы любим его очень сильно, — написал супруг звезды.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Colin Jost (@colinjost)

Еще более удивительным это событие делает то, что официально о беременности СМИ узнали только сегодня утром.

Колин Жост рассказал, что Скарлетт ждет ребенка только утром 18 августа во время своего выступления. Для супругов это первый общий ребенок, а сама актриса имеет шестилетнюю дочку Роуз от первого брака.

Отцом Роуз Дороти является французский режиссер Ромен Дориак.

Второй раз актриса вышла замуж 29 октября 2020 года за своего нынешнего мужа Колина Жоста.

Свадьба пары прошла в интимной атмосфере, присутствовали только самые близкие.

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