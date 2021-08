Как вырос украинский шоу-бизнес за последние 30 лет

Украинский шоу-бизнес в наше время находится на такой стадии, что есть все предпосылки считать, что скоро мы перестанем удивляться иностранным артистам, которые тут снимают клипы, а треки наши исполнителей в мировых чартах станут чем-то обыденным. Однако к этому еще нужно прийти, хотя мы уже имеем достаточно хороший бэкграунд.

Несмотря на тотальное безденежье в 90-е и русификацию в 2000-е, украинская культура и бизнес, который строится вокруг нее, имеют много заслуг. Особенно актуально об этом вспомнить накануне Дня Независимости Украины. Однако, чтобы перечислить все достижения, понадобится издавать отдельный журнал, поэтому Факты ICTV остановили свой выбор на событиях, которые влияют на развитие украинского шоу-бизнеса.

Территория А — стартовая площадка для украинской музыки

Молодому поколению тяжело объяснить, что такое Территория А, и почему эта передача стала такой знаковой.

Однако ее популярность, скорее всего, обусловлена отсутствием альтернативы в те времена.

Территория А — первый украинский телевизионный хит-парад клипов. Программа выходила в эфир на телеканале ICTV с 17 сентября 1995 по 17 сентября 2000.

Благодаря Территории А украинцы узнали о Юрке Юрченко, Аква Вите, Грин Грей, Ирине Билык, Александре Пономареве и других. Со временем Территория А вышла за рамки просто ТВ-передачи. В разных уголках Украины начали открываться фан-клубы, артисты из Территории А ездили с концертами, которые проходили с огромным успехом и полной посадкой.

Украинские музыкальные премии

Первую музыкальную премию в Украине основала в 1996 году компания Таврийские игры. Речь идет о Золотой жар-птице. Премию проводили с 1996-го по 2005 год. Впоследствии ее возродили в 2018 году и проводят до сих пор.

Вслед за Золотой жар-птицей в Украине появились и другие престижные музыкальные премии — YUNA и M1 Music Awards.

Феномен Караоке на Майдане

В 1999 году на телеэкраны вышла ТВ-передача Караоке на Майдане, которая продержалась в эфире ровно 20 лет. Последний выпуск показали в 2019 году. Неизменным ведущим все эти годы был Игорь Кондратюк. Правила были просты. Сначала толпа поет вместе одну песню, а ведущий в это время выбирает финалистов. Затем участники, попавшие в финал, поют сольные треки из предложенного списка и собирают деньги. Кто собрал больше всего средств, тот и победил. На Караоке на Майдане появлялись и известные ныне артисты, в частности Тина Кароль, Макс Барских, Виталий Козловский и другие.

Выступление Макса Барских на Караоке на Майдане

Украина фестивальная — где можно и попеть, и послэмиться

Украинский фестиваль КаZантип наделал шуму на всю Европу. Фестиваль электронной музыки зародился в 1993 году в Крыму. Его проводили вплоть до 2013 года, пока РФ не оккупировала полуостров.

КаZантип множество раз обвиняли в том, что рейвы там проходят с наркотиками и развратом. Фестиваль даже пытались запретить местные власти. Ведь правоохранители официально фиксировали десятки случаев незаконного оборота наркотических веществ.

Однако сомнительная репутация не помешала фестивалю стать культовым.

Одним из первых крупных фестивалей стали Таврические игры, которые проводились с 1992 по 2008 год. Основателем был Николай Баграев. На сцене выступали Status Quo, Bad Boys Blue, Deep Purple, ВВ, Chris Norman, Потап и Настя Каменских, Ирина Билык, Скрябин и другие.

Далее в Украине начало активно зарождаться фестивальное движение.

На Западе Украины проводится множество фестов, но самыми крупными являются Західфест и Файне місто.

На Востоке в Мариуполе с 2017 года проводится масштабный музыкальный фестиваль MRPL City. Особенность места — концерты играют на пляже.

В Киеве же проходит, пожалуй, самый известный и крупный фестиваль на данный момент — Atlas Weekend. Фест организовывают с 2015 года. На сцене Atlas Weekend выступают как топовые украинские артисты, так и множество заграничных звезд, среди которых The Chainsmokers, Black Eyed Peas, Martin Garrix, The Chemical Brothers, Skillet, Kadebostany, Placebo, The Prodigy, Three Days Grace.

Также в Киеве проходит международный UPark Festival, который любят посещать заграничные артисты, в частности Red Hot Chili Peppers, Gorillaz, Bring Me the Horizon, Thirty Seconds to Mars, Die Antwoord.

Кроме того, особенное место в музыкальной культуре в Украине занимают джазовые фестивали. Фестиваль Jazz Koktebel с 2003 по 2013 год проходил в Коктебеле в Крыму. Однако после 2014 года фестиваль перебрался сначала в Затоку Одесской области, а затем в Черноморск.

Еще один джазовый фестиваль проходит во Львове. Речь идет о Leopolis Jazz Fest. В свое время издание The Guardian добавило Leopolis Jazz Fest в список лучших фестивалей Европы.

Золотая дзига

За время независимости украинский кинематограф переживал взлеты и падения. Однако с 2014 года, когда российские фильмы демонстрировать стало немодно, а голливудские довольно дорого, в Украине начали активно возрождать кинопроизводство. Сложнее всего пришлось прокатным картинам, потому что на их производство уходит немало средств и усилий. Но энтузиастов в этой сфере много, поэтому каждый год все больше и больше стало появляться украинских, полнометражных кинолент, которые получают признание не только в отечественном прокате, но и далеко за рубежом.

Атлантида от режиссера Валентина Васяновича, Донбасс от Сергея Лозницы, Киборги от Ахтема Сеитаблаева и многие другие киноленты. Такие обстоятельства вызвали запрос на национальное признание работников кино-индустрии. Поэтому в 2017 году в Украине появляется собственная кино-премия Золотая дзига. Ее вручают в 11 номинациях, в том числе Лучший фильм, Лучший режиссер, Лучшие актер и актриса. Лучшим фильмом в 2017 году стала картина Гнездо горлицы от режиссера Тараса Ткаченко, в 2018 — Киборги, в 2019 — Донбасс, в 2020 — Мои мысли тихие.

Одесский кинофестиваль

В Одессе начиная с 2010 года проводится фестиваль, на котором демонстрируют не только новинки отечественного кинематографа, но и ленты со всего мира. Более того, гостями фестивали часто становятся известные в мире актеры и режиссеры.

В разное время фестиваль посещали Джон Малкович, Роуз Макгоуэн, Катрин Денев, Эрик Робертс и другие. Так, в 2021 году свою картину Плохой сосед на фестивале представляет немецко-испанский актер Даниель Брюль, известный по фильмам Гуд бай, Ленин, Бесславные ублюдки, Гонка и сериалу Алиенист. С каждым годом фест только набирает обороты.

Как украинские артисты покоряют Евровидение

Международный песенный конкурс Евровидение для Украины — прекрасная возможность показать миру, что мы поющая нация. Наша страна выделяется на этом конкурсе по меньшей мере тем, что каждый год туда отправляет разноплановых артистов, демонстрирующих Европе, насколько у нас разная музыка в почете.

Украина только 16 раз была участником конкурса, однако уже имеет в арсенале две победы. Более того, участники от нашей страны всегда выходят в финал. В нашем резерве два золота (Руслана и Джамала), два серебра (Верка Сердючка и Ани Лорак) и одна бронза (Злата Огневич).

Европейцы отрывались под Дикие танцы Русланы, потому что перфоманс, который устроила певица на сцене, сильно отличался от других. Верка Сердючка вообще стала кумиром для фанатов. А под 1944 Джамалы мурашки по телу бегали у всех.

Чего только стоит рейв-вечеринка от группы Go-A в 2021 году. Украинская группа просто разорвала европейские чарты. По результатам зрительского голосования Go-A были вторыми, однако жюри на Евровидении довольно консервативное, поэтому в общем зачете группа получила пятое место.

Наши люди везде: украинские артисты и песни, которые знают во всем мире

За 30 лет украинской независимости у нас было много талантливых артистов, которые получали признание далеко за пределами страны. Украинская группа Jinjer вообще больше популярна за границей, чем на родине. Ребята играют метал. Также огромное признание получил коллектив ДахаБраха. Их трек как музыкальное сопровождение к себе в рекламу даже взял Девид Бекхем.

Чего только стоит сексуальная революция от группы Kazaky. Парни, танцующие на каблуках, сразу наделали шуму в мире. В частности парни принимали участие в работе над клипом Мадонны Girl Gone Wild.

Парни из Brunettes Shoot Blondes создают просто невероятный визуал в своих клипах. Именно за это они и получили премию на Los Angeles Film Awards в номинации Лучшее музыкальное видео.

В свою очередь Настя Каменских покоряет латиноамериканскую публику. В частности ее треки Elefant и Peligroso довольно тепло встретила публика.

Конечно, подобный топ не может обойтись без Верки Сердючки, образ которой стал культовым для Евровидения. Кроме того, она успела сняться в голливудской комедии Шпион.

Как бы в Украине не относились к Maruv, она позиционирует себя как украинскую певицу. К слову, когда ее трек Drunk Groove начал звучать на каждом углу, то многие даже представить не могли, что это поет украинская девушка. Песня сразу же завирусилась по всей Европе.

Отдельный почет двум группам, которые доказали, что песни на украинском языке могут стать популярными во всем мире. Речь идет о Kazka и Go-A. Сначала группа Kazka просто опубликовала трек Плакала даже без клипа, однако это не помешало ему стать по-настоящему вирусным.

Песня Шум от Go-A сначала вызвала двузначные комментарии в сети, однако прослушивания в Spotify и на других площадках дали понять, что мир готов к украинскому рейву. Более того, группа уже активно гастролирует в Европе.

Это только малая часть достижений украинских артистов на мировой арене.

Made in UA: как украинский продакшн завоевывает мир

Украинские студии и режиссеры с каждым годом все больше покоряют своим талантом мировых звезд. Пожалуй, стоит поделиться самыми громкими и яркими работами, которые создавались украинскими мастерами.

Американский коллектив Twenty One Pilots снимал в Киеве клип на трек Nico And The Niners. Созданием ролика занималась украинская студия Radioaktive Film, которая прославилась многими своими работами.

В частности Radioaktive Film также сотрудничала с такими брендами как Apple, Hennessy, Lenovo, Audi, Guinnes, Absolut, Libresse та Uniqlo.

А вот клип Radioaktive Film для DJ Shadow на песню Nobody Speak издание Rolling Stone вообще признало одним из лучших за всю историю музыки, поместив на 20 место из 100.

В 2018 году Miley Cyrus вообще перекрыла Дарницкий мост ради съемок своего клипа на трек Nothing Breaks Like a Heart. Тогда над видео работали украинская продакшн-студия Limelite и французские режиссеры из команды WALFA.

В последнее время украинский режиссер Таня Муиньо просто разрывает мир своими сумасшедшими роликами, которые она делает для известных артистов. Так, Таня выступила режиссером для ролика Lil Nas X на песню Montero. Более того, за это видео ее номинировали на MTV Video Music Awards.

Также она работала с Cardi B, Yungblud, Кэти Перри.