Победитель романтического реалити-шоу Холостячка Александр Эллерт поздравил свою возлюбленную Ксению Мишину с годовщиной.
На личной странице в Instagram он обнародовал романтическое видео.
В ролике можно увидеть трогательные, страстные и смешные моменты из жизни Александра и Ксении.
Видеоряд сопровождался песней победителя Евровидения-2021 Måneskin – I wanna be your slave (Я хочу быть твоим рабом).
— С годовщиной, любимая! – написал Эллерт.
Публикация вызвала большой ажиотаж среди поклонников пары, поскольку недавно Мишина заявляла о разрыве отношений с Эллертом.
- В смысле? Что происходит?
- Что? Я одна ничего не понимаю?
- Стоп, вы же разошлись.
- Я так и знала что вы вместе. Вы идеальная пара, только благодаря вашей паре я верю в любовь.
- Народ требует объяснений!
- Моя первая реакция — это шок!
- Тосковали по вашей бешеной парочкой.
- Ничего не понятно, но очень интересно.
- Я в шоке! Поздравляю!
- Видео — огонь! Очень классное! — пишут в комментариях.
А Ксения Мишина в сториз на личной странице в Instagram опубликовала видео, в котором показала огромный букет роз.
Актриса предложила подписчикам отгадать, кто ей подарил цветы.
Напомним, что в июле 2021 года Ксения Мишина сообщила о разрыве отношений с Александром Эллертом. По ее словам, расставание произошло неожиданно, но навсегда.
Актриса попросила подписчиков не задавать вопросы по поводу этой ситуации и уважать ее личное пространство.
Романтические отношения Эллерта и Мишиной начались на реалити Холостячка, где актриса была главной героиней.
В финале шоу Ксения выбрала Александра Эллерта, а вторым претендентом на ее сердце был Алексей Тригубенко.
Фото: Ксения Мишина