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Валентина Чорна |

Народ требует объяснений: Эллерт трогательно поздравил Мишину с годовщиной

Народ требует объяснений: Эллерт трогательно поздравил Мишину с годовщиной

Победитель романтического реалити-шоу Холостячка Александр Эллерт поздравил свою возлюбленную Ксению Мишину с годовщиной.

На личной странице в Instagram он обнародовал романтическое видео.

В ролике можно увидеть трогательные, страстные и смешные моменты из жизни Александра и Ксении.

Видеоряд сопровождался песней победителя Евровидения-2021 Måneskin – I wanna be your slave (Я хочу быть твоим рабом).

— С годовщиной, любимая! – написал Эллерт.

Публикация вызвала большой ажиотаж среди поклонников пары, поскольку недавно Мишина заявляла о разрыве отношений с Эллертом.

  • В смысле? Что происходит?
  • Что? Я одна ничего не понимаю?
  • Стоп, вы же разошлись.
  • Я так и знала что вы вместе. Вы идеальная пара, только благодаря вашей паре я верю в любовь.
  • Народ требует объяснений!
  • Моя первая реакция — это шок!
  • Тосковали по вашей бешеной парочкой.
  • Ничего не понятно, но очень интересно.
  • Я в шоке! Поздравляю!
  • Видео — огонь! Очень классное! — пишут в комментариях.
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А Ксения Мишина в сториз на личной странице в Instagram опубликовала видео, в котором показала огромный букет роз.

Актриса предложила подписчикам отгадать, кто ей подарил цветы.

Ксения Мишина

Напомним, что в июле 2021 года Ксения Мишина сообщила о разрыве отношений с Александром Эллертом. По ее словам, расставание произошло неожиданно, но навсегда.

Актриса попросила подписчиков не задавать вопросы по поводу этой ситуации и уважать ее личное пространство.

Романтические отношения Эллерта и Мишиной начались на реалити Холостячка, где актриса была главной героиней.

В финале шоу Ксения выбрала Александра Эллерта, а вторым претендентом на ее сердце был Алексей Тригубенко.

Фото: Ксения Мишина 

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