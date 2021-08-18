36-летняя голливудская актриса Скарлетт Йоханссон беременна вторым ребенком. Об этом сообщил ее супруг, комик Колин Джост во время выступления.

По словам мужчины, они со Скарлетт рады стать родителями вместе.

— У нас будет ребенок, это здорово, — поделился радостью Колин на выступлении.

Этот ребенок будет первым для супружеской пары и вторым для Йоханссон. У мировой знаменитости уже есть 6-летняя дочь Роуз Дороти от бывшего мужа — французского журналиста Ромена Дориака.

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Подробности о беременности Йоханссон известная пара не спешит раскрывать.

Ранее звезда Черной вдовы подала иск против Disney из-за потокового выпуска фильма. Знаменитость требует денежной компенсации за нарушение контракта со стороны Disney. Оказалось, что премьера фильма Marvel состоялась не только в кинотеатре, но и на платформе Disney +, хотя ее гонорар был привязан к кассовым сборам.

По данным Wall Street Journal, Скарлетт потеряла около $50 млн из-за решения компании.

Disney быстро отреагировал на иск, сообщив, что условия контракта были соблюдены. Производитель назвал судебный процесс печальным и тревожным.

Напомним, что релиз фильма состоялся 9 июля и успел собрать $80 млн за первые выходные. Общие кассовые сборы уже перевалили за $300 млн.

Источник: Page Six