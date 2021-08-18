Актер Дизель Шоу Евгений Сморигин дал откровенное интервью Утру в большом городе. В рамках рубрики 33 за 3 Евгений рассказал о самом худшем воспоминании из детства, о причине изгнания из университета и сохранении белорусского гражданства после переезда в Киев.

Ведущая Александра Кучеренко спросила актера о наихудшем воспоминании из детства.

— Я попал под автобус на велосипеде. Проснулся, открыл глаза — а передо мной стоит здоровенный Икарус, — поразил своей историей Сморигин.

Телеведущий оценил свой юмор на 7-8 баллов из десяти. Главная причина исключения из театрально-художественного института — игра в КВН. Он так и не получил высшее образование.

Актера спросили об отношении к Лукашенко — 15 лет назад Евгений переехал в Украину, но украинское гражданство он получать не спешит.

— Раньше был батька, а теперь — дедушка, — поделился своим мнением о Лукашенко.

Отказаться от участия в Дизель Шоу Евгений может только ради контракта с Голливудом.

Уровень заработной платы — 50 тыс. грн. Актер водит немецкий кроссовер BMW X5, а последний подарок жене — сережки.

Первый брак дал большой урок Сморигину — нельзя отдаваться человеку с головой.

На 30-летие независимости Украины знаменитость пожелала украинцам и дальше жить в этой замечательной и свободной стране.

Фото: Евгений Сморигин