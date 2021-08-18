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Каріна Зуєва |

Танцор Дорофеевой впервые вышел на связь после комы и показал себя

Євген Гончаренко

Танцор из балета Нади Дорофеевой Евгений Гончаренко впервые после жестокого избиения вышел на связь с подписчиками.

Парень публиковал серию Instagram-stories, а также поделился фотографией из больницы с друзьями, которые его навещали.

Евгений поблагодарил всех за слова поддержки и отметил, что впереди путь реабилитации. Также он пообещал держать всех в курсе своего состояния.

Євген Гончаренко
Євген Гончаренко
Євген Гончаренко
Євген Гончаренко
Танцор Дорофеевой впервые вышел на связь после комы и показал себя / 2 фотографии

— Такое огромное количество человек мне написали, я медленно, но уверенно отвечу каждому! Хочу сказать спасибо за ваши слова. И буду постепенно всех держать в курсе, — написал Гончаренко.

Также подруга Жени, которая навещала его с компанией друзей, сообщила, что он делает успехи.

— Мы — супергерои! И по коридорам гуляем, и по ступенькам ходим, и на улице. Короче, скоро будем танцевать, — написала она.

Євген Гончаренко

17 августа стало известно, что Евгения Гончаренко перевели в обычную палату из реанимации. Он может говорить, однако его общее состояние еще слабое.

Среди повреждений — плохо работает левая нога, правый глаз болит и не открывается. Однако все лучше, чем могло быть.

Напомним, 1 августа танцора Нади Дорофеевой жестоко избил сотрудник УГО. У Гончаренка диагностировали тяжелые травмы, в том числе кровоизлияние в мозг. Ему сделали трепанацию черепа и ввели в медикаментозную кому.

Евгений пробыл в коме 15 дней и вышел из нее 16 августа.

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Фото: Евгений Гончаренко

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