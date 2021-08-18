Финалистка романтического реалити Холостяк 11 Юлия Зайка Бельченко рассказала о своих первых отношениях и сексе.

В 19 лет, когда Юля училась в университете, у нее появился парень. По словам девушки, в тот момент она просто хотела узнать, как это с кем-то встречаться.

— Мальчик учился в параллельной группе, ухаживал, дарил цветы, на Новый год предложил стать его девушкой. Все было так, как я хотела, — вспоминает Юля.

Девушка призналась, что он стал ее первым мужчиной. Пара была вместе два года, однако отношений в будущем Юля с ним не видела.

— Я с ним не хотела создавать семью, я знала, что это не тот человек. Просто мальчик, с которым встречаемся во время учебы в университете, — рассказала она.

В какой-то момент Бельченко начала работать в турфирме и их отношения с молодым человеком испортились.

— Он повышал на меня голос, но поскольку мне не было с чем сравнить, то казалось, что это часть отношений — он кричит на меня, я на него. Со временем поняла, что агрессия перерастает в серьезное русло и мне стало страшно, — вспоминает Бельченко.

Также она призналась, что слышала от него намеки относительно интима.

— Он постоянно говорил, что есть лучше меня. Но где мне было набраться опыта, если он был одним единственным? Когда я ему сказала, что девственница, то ожидала какой-то положительной реакции, но я только расстроилась, — рассказала Юля.

Девушка сказала, что свой первый сексуальный опыт получила не по любви, а из любопытства.

— Он снял квартиру, расставил свечи, сварил креветки, купил вино. Впечатления после первого секса были ужасные. Атмосфера была нормальная, он постарался, но как-то все было странно. Я знала, что мне не понравится, но чтоб настолько. Больших надежд не возлагала, главное — чтоб свечи были, — призналась Юля.

Причиной расставания пары стало физическое насилие — молодой человек при друзьях схватил ее за руку, поставил на колени и начал кричать.

— Не понимаю, почему была такая вспышка гнева. Закончилось тем, что он замахнулся на меня стулом. Я понимала, что если бы не было людей рядом, то он мог бы так и убить, — сказала Юля.

В конце июля Юля Зайка заинтриговала свадебными фото с телеведущим Богданом Юсипчуком. В кадре Бельченко предстала в объятиях ведущего в платье невесты.

Позже они признались, что церемония на самом деле была рекламой новой локации для праздников в Киеве.

Фото: Юлия Бельченко