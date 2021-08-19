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Факты / Шоу-бизнес / Звезды
Валентина Чорна |

Без пластики и с легким макияжем: Кардашьян показала себя в студенческие годы

Кім і Кортні Кардаш'ян

Американская звезда реалити-шоу Ким Кардашьян показала, как выглядела в студенческие годы.

На личной странице в Instagram она опубликовала фотографию, на которой позирует вместе со своей сестрой Кортни.

На снимке можно увидеть их естественную красоту без пластических операций.

Сестры позируют в черных топах, с распущенными волосами и легким макияжем.

Кардашьян призналась, что в студенческие годы ненавидела громкие вечеринки, поэтому всегда оставалась дома.

— Студенческие годы! Университет Аризоны не позволил мне превратиться в дикую тусовщицу. Я так ненавидела все эти дикие вечеринки, и в итоге оставалась дома и никогда не хотела пить или тусоваться, — написала Ким.

В комментариях поклонники отметили, что девушки очень хорошо выглядели. А некоторые добавили, что Кортни почти не изменилась.

  • Вы великолепные!
  • Кортни вообще не постарела.
  • Очень красивые!
  • Кортни прекрасно выглядит.
  • Кортни вообще не изменилась, — пишут в комментариях.

Недавно Ким Кардашьян продемонстрировала свою фигуру в бикини. Она обнародовала фото, на котором позирует в неоновом купальнике.

В кадре звезда ест мексиканское тако. Публикация Кардашьян собрала более 4 млн лайков.

Фото: Depositphotos

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