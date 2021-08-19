Американская звезда реалити-шоу Ким Кардашьян показала, как выглядела в студенческие годы.
На личной странице в Instagram она опубликовала фотографию, на которой позирует вместе со своей сестрой Кортни.
На снимке можно увидеть их естественную красоту без пластических операций.
Сестры позируют в черных топах, с распущенными волосами и легким макияжем.
Кардашьян призналась, что в студенческие годы ненавидела громкие вечеринки, поэтому всегда оставалась дома.
— Студенческие годы! Университет Аризоны не позволил мне превратиться в дикую тусовщицу. Я так ненавидела все эти дикие вечеринки, и в итоге оставалась дома и никогда не хотела пить или тусоваться, — написала Ким.
В комментариях поклонники отметили, что девушки очень хорошо выглядели. А некоторые добавили, что Кортни почти не изменилась.
- Вы великолепные!
- Кортни вообще не постарела.
- Очень красивые!
- Кортни прекрасно выглядит.
- Кортни вообще не изменилась, — пишут в комментариях.
Недавно Ким Кардашьян продемонстрировала свою фигуру в бикини. Она обнародовала фото, на котором позирует в неоновом купальнике.
В кадре звезда ест мексиканское тако. Публикация Кардашьян собрала более 4 млн лайков.