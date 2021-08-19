Данные о дочери Меган Маркл и принца Гарри внесли на сайт королевской семьи

На официальный сайт королевской семьи внесли новую информацию о Меган Маркл. Обновили биографию герцогини Сассекской и добавили в список наследников ее дочь Лилибет.

Правки внесли лишь спустя два месяца после того, как у Меган и Гарри родилась дочь.

Стоит заметить, что имя Арчи, первенца Гарри и Меган, было внесено в список через 15 дней после его рождения.

А информация о принце Луи, втором сыне Уильяма и Кейт Миддлтон, появилась на сайте через 12 дней после рождения.

По праву рождения Лилибет Диана стала восьмой в очереди на королевский престол Великобритании.

В списке наследников ее имя указано сразу после старшего брата Арчи.

Спустя два месяца после рождения: дочь Гарри и Меган внесли в список наследников / 2 фотографии

Напомним, что дочь Меган Маркл и принца Гарри родилась 4 июня 2021 года. Лилибет Диана стала первой правнучкой королевы, рожденной в США.

Имя дочери супруги дали в честь прабабушки Елизаветы, которую в детстве называли Лилибет, и второй бабушки — принцессы Дианы.

Сейчас Гарри и Меган живут в собственном особняке за $4 млн в Калифорнии.

Недавно стало известно, что Меган Маркл создаст анимационный фильм Жемчужина для стримингового сервиса Netflix.

Приключенческий мультсериал расскажет о 12-летней девочке, которая будет вдохновляться примером выдающихся женщин.

Источник: The Royal Family