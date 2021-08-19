Данные о дочери Меган Маркл и принца Гарри внесли на сайт королевской семьи

На официальный сайт королевской семьи внесли новую информацию о Меган Маркл. Обновили биографию герцогини Сассекской и добавили в список наследников ее дочь Лилибет.
Правки внесли лишь спустя два месяца после того, как у Меган и Гарри родилась дочь.
Стоит заметить, что имя Арчи, первенца Гарри и Меган, было внесено в список через 15 дней после его рождения.
А информация о принце Луи, втором сыне Уильяма и Кейт Миддлтон, появилась на сайте через 12 дней после рождения.
По праву рождения Лилибет Диана стала восьмой в очереди на королевский престол Великобритании.
В списке наследников ее имя указано сразу после старшего брата Арчи.
Напомним, что дочь Меган Маркл и принца Гарри родилась 4 июня 2021 года. Лилибет Диана стала первой правнучкой королевы, рожденной в США.
Имя дочери супруги дали в честь прабабушки Елизаветы, которую в детстве называли Лилибет, и второй бабушки — принцессы Дианы.
Сейчас Гарри и Меган живут в собственном особняке за $4 млн в Калифорнии.
Недавно стало известно, что Меган Маркл создаст анимационный фильм Жемчужина для стримингового сервиса Netflix.
Приключенческий мультсериал расскажет о 12-летней девочке, которая будет вдохновляться примером выдающихся женщин.
Источник: The Royal Family