Украинская писательница Ирена Карпа в эксклюзивном интервью Фактам ICTV рассказала, как она видит нашу страну сегодня, что нас выделяет и умеем ли мы гордиться собой.

— Как вы видите Украину сегодня? В чем мы выросли и что никак не поддается совершенствованию?

— Украину сегодня я вижу как хорошую, интересную, европейскую страну. Я всегда иностранцам говорю, что нужно сюда приезжать, чтобы ее открыть, посмотреть, как это. Говорю, что Киев — это один из очень серьезных хабов для экспатов, где сейчас можно работать наравне с Лиссабоном. Потому что уровень жизни высокий, интересный.

У нас можно очень хорошо есть, пить, ходить, и на это ты не тратишь такие большие деньги, как где-то в Лондоне или Париже. Кроме того, Киев невероятно зеленый, когда я привожу туда своего европейского мужа, он вообще в шоке, что можно из Мариинского парка пройтись пешком до Владимирской горки, ни разу не сойдя вниз на дорогу. Киев очень живой, динамичный.

Невероятно многое изменилось после Революции достоинства, когда как грибы начали расти новые идеи, стартапы. Мне вообще очень нравится молодое общество, когда все больше становится хорошего вкуса, уникальных идей, которых ты не видишь даже за рубежом.

Когда-то говорили, что Киев — новый Берлин, но сейчас мне кажется, что Киев — это просто сам себе Киев, такие пати, как у нас, не делают вообще нигде. Настолько продвинулись украинские мода, дизайн, музыка — академическая и современная.

— Украиной можно гордиться. Конечно, вы может скажете, что это мой пузырь, но это та Украина, которую я люблю. Когда есть очень глубокие, крутые традиции, как наши аутентичные песни, например. Да, к сожалению, не удалось преодолеть все эти волны совка — жлобизм, рагулизм. С другой стороны — отсутствие хорошего вкуса, остается много этих “хомосоветов”, людей, которые так ведут себя и так мыслят до сих пор.

Я верю, что со временем это пройдет, оно, конечно, заразно, иногда и 20-летние люди начинают стонать по совку — смотреть отстойные фильмы, слушать отстойную музыку. Ну а что, в целом, это вопрос личной культуры и образования. В любой стране есть средний класс, элита и всегда будут люди, которые потребляют значительно менее качественный культурный продукт и ведут себя довольно жлобовато. Это не украинский феномен, это не только связано с совком. Тем не менее, прогресс мне очевиден.

— Что для вас украинское? Малкович говорит, что наша идентификация — это язык. Как вы думаете, что нас выделяет?

— Я очень согласна с Малковичем, что украинское — это наш язык. Он невероятный, он выстоял! В Каталонии очень похожа история на нашу, поскольку их язык был много раз запрещен, его также преследовали, нельзя было создавать произведения искусства, нельзя было на нем разговаривать в медиа. И все же они победили, они выстояли. И мы тоже! Я думаю, это очень классная опора для нас — наш язык.

— Я всю жизнь говорю на украинском. Знаю еще четыре языка, но ни один так сильно не люблю, как наш. Язык — это действительно наша идентификация прежде всего. Потом, конечно, идут искусство, культура, литература. Ясно, что будут какие-то общемировые коды.

К сожалению, будут эти советские коды, потому что мы с вами будем смеяться, пока не умрет последний из могикан из всяких старых, советских фильмов. Это не страшно, это часть того, кем мы являемся. Главное помнить, что нас отличает, чем мы уникальны.

Эти вещи настолько глубоко спрятаны, каждый может вспомнить, как говорит или готовит его бабушка. То есть идентичность украинская есть и в кухне. Вкус борща у каждого из нас. Пироги, которые печет бабушка, вареники, которые она делает, или о чем говорит. Это все для меня украинское, оно очень богатое и насыщенное.

Затем наша аутентичная музыка, крашанки, вышивка, резьба. Также украинский дизайн, когда молодые дизайнеры работают уже с традиционными паттернами, но они их как-то выделяют, делают невероятно современное. Я верю, что украинский дизайн когда-нибудь станет таким же крутым, как скандинавский.

— Украинского очень много, оно иногда смешное, анекдотическое. Вот как я написала пост в Instagram — все пословицы о ж*пе. Это ведь тоже уникально! Ни в одном другом языке столько о ж*пе не говорили, как у нас. Поэтому это все богатство: и фольклор, и современность, и наше современное искусство, и крупные прорывы делают, сколько сейчас хороших имен, крутых художников.

Хочется трибьют сделать Саше Ройтбурду, какой он сделал прорыв с одесским музеем. Это очень классный пример того, насколько все украинское качественное и хорошее. Мы на культурной карте Европы. Ни одна культура не является большей или меньшей, просто есть более медийные культуры и менее медийные, но с этим надо работать!

— Умеем ли мы гордиться собой? В чем сила нашей ментальности?

— Я, честно говоря, не уверена, что слово гордиться надо в себе очень сильно развивать. Уже кто-то говорил, что гордиться тем, что ты украинец — это все равно что гордиться тем, что у тебя есть почка или ухо. Ну вот есть ты украинец и есть. Это просто надо осознать, это часть нашей идентичности, главное — этого не стыдиться!

Очень противно смотреть на людей, которые говорят: А вы руские? Да, да, мы руские! Потому что оно не может объяснить иностранцу, где на карте находится одна из крупнейших стран Европы.

Конечно же ты украинец! Это нормально. Я не знаю, надо ли здесь гордиться — это не достижение! Гордиться можно тем, что ты что-то сделал! А так, ты просто родился! Как ты можешь гордиться тем, что ты украинец, или американец, или француз? Ты просто с этим родился и ты обязан знать базовую историю, культуру, литературу, кухню этой страны. Просто чтобы объяснить другим, кто не является украинцем, кто мы такие. Главное — твердо стоять на своих ногах.

— Умеем ли мы быстро адаптироваться?

— Наша психическая или психологическая пластичность, способность к адаптации и поиску новых решений — это очень хорошая черта, которая обозначает, как правило, молодые нации, быстрые, подвижные. Очень много такого в Латинской Америке. Один бойфренд моей подруги, француз, сказал, что Украина — это Бразилия восточной Европы. Ясно, что в этом есть много плохого — это и коррупция, и кумовство, оно всегда идет парой.

— Я разговариваю с подругой, которая живет в Америке, о том, насколько ей тяжело, насколько ей дорого отдать ребенка на кружок, и насколько классного, хорошего уровня кружки есть в Украине. Я, например, выросла в маленьком городке Яремче. Когда я приехала в Киев в университет, я увидела, что мое образование ого-го и я могу заткнуть за пояс девушек из очень модных гимназий. И такого очень много. Поскольку Украина выживает за счет людей, иногда есть талантливый педагог, он может быть в маленьком селе или городке, но он вырастит классного человека. И человек будет потом склонен к самообразованию.

Очень часто в Украине человеку воздается за его таланты. Потому что во Франции как бывает: ты закончил определенную школу — это уже все квадратно, закончил политех — дальше идешь, не имея особого пространства для маневров.

В Украине, если ты к чему-то способен, если твои способности открылись в 20, 25 лет, а у тебя возможно нет для этого образования, ты идешь туда, ты снова можешь учиться. Во Франции так же, но, мне кажется, что в Украине значительно все свободнее, есть наша ментальность, которая ко всему приспосабливается.

Украинцы значительно легче изучают языки, чем представители бывших империй. Посмотрим даже на русских, американцев, китайцев или французов. Насколько украинцы, которые куда-то переехали, щебечут на том же каталонском языке наравне с самыми каталонцами.

— Мне очень нравится эта украинская ментальность. Мы невероятно стрессоустойчивые. Я не видела никаких других людей, которые так быстро переваривали стресс и рвались в бой. То есть женщины сейчас вырываются на такие крутые позиции. Очень крутые женщины — и работают, и семью держат, и себя держат. Очень к себе требовательны, возможно, слишком критичны. Это наша сила и золотой фонд. Я думаю, что Украиной полностью будут рулить женщины и даже быстрее, чем в других странах.

Относительно гордости, меня раздражает совковость — люди, которые не смелые, которые чувствуют себя униженными, типа: Я из Украины, но лучше скажу, что из России. Сразу у всех глаза загорятся. Да, у них загорятся, потому что Россия более раскрученная медийно. Но не бойтесь говорить, что вы из Украины, не бойтесь отвечать тем, кто говорит, что Украина — это то же, что Россия. Скажите им, что это как ирландцу сказать, что он англичанин или каталонцу, что он испанец. Нет, это не то же самое.

Возьмите на себя функцию культурного дипломата, если кто-то не понимает контекста геополитического или на карту давно смотрел. Объясните ему, где находится Украина, чем эта страна отличается, объясните без каких-либо больших вещей, не заходя во времена Киевской Руси, на примере собственной бабушки — чем она отличается от других.

Фото: Алина Руда