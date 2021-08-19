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Факты / Шоу-бизнес / Звезды
Валентина Чорна |

Екатерина Осадчая в третий раз стала мамой

Катя Осадча

Украинские телеведущие Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов снова стали родителями. У супругов родился мальчик.

Радостную новость Екатерина сообщила на личной странице в Instagram.

Она обнародовала фотографию, на которой держит маленькую ручку новорожденного сына.

— Привет, наша новая вселенная! Я мама троих сыновей. Юрий, спасибо тебе за то, что каждую минуту был рядом, у нас получаются хорошие мальчики, — трогательно написала Катя.

В комментариях подписчики поздравляют Екатерину с пополнением в семье.

О беременности Екатерины Осадчей стало известно в мае.

В программе Светская жизнь во время разговора с Олей Поляковой она публично призналась, что ждет пополнения в семье.

Напомним, что Катя Осадчая и Юрий Горбунов публично объявили о своем браке в феврале 2017 года.

Их отношения начались на съемочной площадке вокального шоу Голос страны.

Для супругов новорожденный ребенок стал вторым совместным. В 2017 году у Кати и Юрия родился мальчик Иван.

Также у Екатерины есть взрослый сын Илья от первого брака с бизнесменом Олегом Полищуком.

Фото: Катерина Осадчая

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