Николь Кидман разрешили не соблюдать самоизоляцию в Гонконге

Американской актрисе Николь Кидман, которая прилетела в Гонконг на съемки, местные власти разрешили не соблюдать самоизоляцию.

Согласно правилам, туристы, прибывающие в Гонконг из-за рубежа, должны провести на самоизоляции от 7 до 21 дней в специально отведенных для этих целей гостиницах.

Точный срок самоизоляции зависит от степени распространения Covid-19 в стране, откуда прилетают туристы.

Это требование распространяется и на вакцинированных, и на местных жителей, которые вернулись домой.

Но, как выяснилось, власти решили сделать исключение для Николь Кидман.

Такое решение возмутило жителей города, так как они считают это несправедливым.

Некоторые пользователи сети отметили, что многие жители Гонконга из-за жестких требований самоизоляции уже почти два года не видели своих родных.

Стоит отметить, что 54-летняя звезда прилетела в город на частном самолете для съемок в сериале Экспаты.

Сериал будет выходить на стриминговом сервисе Amazon и расскажет о трех американских женщинах, которые живут в Гонконге и сталкиваются с трудностями ассимиляции.

Литературной основой для сериала стал одноименный роман Дженис Ли.

Недавно Николь Кидман закончила принимать участие в работе над сериалом Девять идеальных незнакомцев. Актриса сыграла русскую эмигрантку по имени Маша.

Сериал расскажет о жителях мегаполиса, которые приехали отдохнуть и вылечиться от городского стресса в пансионате Транкиллум-Хаус, которым руководит героиня Кидман.