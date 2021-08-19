Вскоре по всей территории страны пройдут торжественные мероприятия ко Дню Независимости.

В Киеве 24 августа будет масштабный концерт на НСК Олимпийский, в котором примут участие более 30 исполнителей.

Часть известных украинских артистов не пригласили концерт. Среди них — группа Green Grey, Мария Бурмака, Павел Зибров, а также артисты творческого объединения Территория А.

Организаторы объяснили это тем, что концерт ограничен по времени, поэтому они не смогли пригласить всех желающих.

Но есть звезды, которые сами отказались от мероприятия, так как у них запланированы выступления в других городах Украины.

Например, группа Антитела выступит в Черновцах, поскольку их пригласили на праздник еще год назад.

А перед 24 августа Антитела поедет в Днепр на концерт Bez Viz. Организация этого мероприятия стоила городскому бюджету 4 млн грн. В концерте примут участие 22 артиста.

Коллектив Друга ріка на День Независимости будет исполнять свои песни для жителей Мариуполя.

Местные власти заказали выступления пяти коллективов и потратили на это 2,88 млн грн. Концертная программа продлится почти шесть часов.

Группа Onuka на День Независимости будет выступать в Одессе. Праздничный концерт за 1,29 млн грн там организовал департамент культуры, национальностей, религий и охраны объектов культурного наследия Одесской облгосадминистрации.

Кроме Onuka, на Потемкинской лестнице выступят группа Беz обмежень и Национальный академический оркестр народных инструментов.

Власти Каменец-Подольского заказали концерт украинской группы Гайдамаки за 99,5 тыс. грн. Выступление состоится на площади Польский рынок и продлится не менее 100 минут.

А Черкасский городской совет потратит на фестиваль ManyFest ко Дню Независимости 548 тыс. грн.

Напомним, что 24 августа на НСК Олимпийский состоится грандиозный концерт по случаю 30-летия независимости Украины.

На сцене выступят София Ротару, Потап, Олег Винник, Ирина Билык, Тина Кароль, Оля Полякова, Go-A и другие.

Артисты будут участвовать в концерте совершенно бесплатно, поскольку у мероприятия — благотворительная цель.

Все полученные деньги переведут в фонд, который будет строить Центр современного искусства — музей Ивана Марчука. Билеты на концерт стоят от 200 до 2 700 грн.

Мероприятие продлится три часа, а 98% песен будут украиноязычными. Концерт будет построен как одно полотно: без ведущих, перерывов и конферанса.