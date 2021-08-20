София Ротару выступила в России накануне Дня Независимости Украины

74-летняя народная артистка Украины и певица София Ротару выступила в России накануне Дня Независимости нашего государства.

Эстрадная певица исполнила песню Сердце размером с солнце на торжественном открытии ежегодного музыкального конкурса Новая волна в Сочи. Видеозапись с выступления Ротару появился на Instagram-странице конкурса.

— Сердце размером с солнце, когда София Ротару на нашей сцене, — отметили представители мероприятия об украинской певице.

София Ротару выступила на сцене Сочи в длинном платье белого цвета с золотистым блеском и черном поясе, которым подчеркнула свою талию.

Концерты Ротару в России

Это уже не первое выступление певицы на российские сцене. В декабре прошлого года народная артистка Украины София Ротару выступила в России.

После выступления на премии Песня года в Москве Ротару вернулась в Украину, где спела в Вечернем квартале. После этого артистку начали массово критиковать в сети.

Некоторые подписчики написали в комментариях на Instagram странице певицы, она имела красивый вид. Однако другие раскритиковали Ротару за выступление в Российской Федерации, по которой на востоке Украины продолжается война.

Кроме того, София Ротару примет участие в концерте по случаю 30-летия независимости Украины. Он запланирован в Киеве на 24 августа во НСК Олимпийский.

Фото: София Ротару