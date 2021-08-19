Украинская певица Тоня Матвиенко наградили орденом За развитие Украины.

На личной странице в Instagram Тоня обнародовала фотографию, на которой держит награду за за высокое национальное достоинство, преданность делу и личный вклад в развитие украинской государственности.

Церемония вручения по программе Лидеры XXI века состоялась в Малом Мариинском Дворце. Событие посвящено 30-й годовщине со Дня Независимости Украины.

— Очень приятно получить орден За развитие Украины! Спасибо Международному общественному объединению Ассамблея деловых кругов за отличие перед родиной!- подписала фото Тоня Матвиенко.

В комментариях поклонники поздравили певицу с важной для нее наградой. Кроме этого, Тоня Матвиенко сообщила, что 24 августа споет в дуэте с Ниной Матвиенко на торжественном концерте ко Дню Независимости Украины, который состоится на НСК Олимпийский. Мероприятие будет длиться три часа, а 98% песен будут украиноязычными. Концерт будет построен как одно полотно без ведущих, перерывов и конферанса. Также на концерте выступят такие звезды как София Ротару, Потап, Олег Винник, Ирина Билык, Тина Кароль, Оля Полякова, Go-A и другие.

Фото: Тоня Матвиенко