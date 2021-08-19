Российская модель и супруга рэпера Джигана Оксана Самойлова заинтриговала поклонников новым фото. Подписчики в предвкушении — неужели она снова беременна?

В Instagram Оксана опубликовала снимок, на котором запечатлена со своими детьми — 10-летней Ариелой, 6-летней Леей, 4-летней Маей и годовалым Давидом. В кадре семья запечатлена сидя на скамейки, каждый из членов семьи одет в белое. Сама Оксана предстала в белом мини-платье.

— Сколько детей на фото? — Спросила под публикацией Самойлова.

Этим вопросом модель заинтриговала своих подписчиков, которые начали искать подвох в ее словах.

Оксана, только не говорите, что вы беременны.

Вопрос с подвохом. Вообще четверо, возможно пятый в животе?

Ты беременна? Пятым?

Снова беременна?

Наверное, пятеро! Похоже, что скоро нас ждет новость.

Мне кажется, что уже есть пятый в животе.

Судя по лицом девочек, они знают ответ на вопрос.

Оксана, вы умеете интриговать! Неужели пятый в животе.

Вижу четверых, но неужели пять или может сразу шесть? — Пишут поклонники Самойловой.

Однако самые находчивые предположили, что Оксана имела ввиду себя.

Пятеро детей. Потому что все мы дети, когда есть наши родители.

Пять конечно. Ты ведь тоже мамин ребенок.

Пятеро детей. Вы тоже ребенок своей мамы.

Вы их старшая, поэтому пятеро.

Четверо, но можно сказать, что пять. Оксана как девочка.

Конечно пять, Оксана как прекрасное дитя, — пишут подписчики.

В марте 2020 года Оксана Самойлова подала на развод с Джиганом. Модель утверждала, что на протяжении 10 лет рэпер ей изменял. Незадолго до этого Оксана родила четвертого ребенка — сына Давида.

В апреле 2020 года Джиган посвятил Самойловой песню, а также презентовал видео, смонтированное из архивных семейных кадров.

Позже Оксана приняла решение не разводиться с Джиганом, ради сохранения семьи.

Ранее мы писали, что рэпер Джиган прилетел в Украину с концертами. 27 мая исполнитель выступал в Киеве, 28 мая — в Одессе. Стоит отметить, что он гастролировал по Крыму после оккупации полуострова Россией. Также он выступал на концерте в Москве к седьмой годовщине оккупации.

Фото: Оксана Самойлова