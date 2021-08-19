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Каріна Зуєва |

Снова беременна? Жена Джигана заинтриговала новым фото с детьми

Оксана Самойлова

Российская модель и супруга рэпера Джигана Оксана Самойлова заинтриговала поклонников новым фото. Подписчики в предвкушении — неужели она снова беременна?

В Instagram Оксана опубликовала снимок, на котором запечатлена со своими детьми — 10-летней Ариелой, 6-летней Леей, 4-летней Маей и годовалым Давидом. В кадре семья запечатлена сидя на скамейки, каждый из членов семьи одет в белое. Сама Оксана предстала в белом мини-платье.

— Сколько детей на фото? — Спросила под публикацией Самойлова.

Этим вопросом модель заинтриговала своих подписчиков, которые начали искать подвох в ее словах.

  • Оксана, только не говорите, что вы беременны.
  • Вопрос с подвохом. Вообще четверо, возможно пятый в животе?
  • Ты беременна? Пятым?
  • Снова беременна?
  • Наверное, пятеро! Похоже, что скоро нас ждет новость.
  • Мне кажется, что уже есть пятый в животе.
  • Судя по лицом девочек, они знают ответ на вопрос.
  • Оксана, вы умеете интриговать! Неужели пятый в животе.
  • Вижу четверых, но неужели пять или может сразу шесть? — Пишут поклонники Самойловой.

Однако самые находчивые предположили, что Оксана имела ввиду себя.

  • Пятеро детей. Потому что все мы дети, когда есть наши родители.
  • Пять конечно. Ты ведь тоже мамин ребенок.
  • Пятеро детей. Вы тоже ребенок своей мамы.
  • Вы их старшая, поэтому пятеро.
  • Четверо, но можно сказать, что пять. Оксана как девочка.
  • Конечно пять, Оксана как прекрасное дитя, — пишут подписчики.

В марте 2020 года Оксана Самойлова подала на развод с Джиганом. Модель утверждала, что на протяжении 10 лет рэпер ей изменял. Незадолго до этого Оксана родила четвертого ребенка — сына Давида.

В апреле 2020 года Джиган посвятил Самойловой песню, а также презентовал видео, смонтированное из архивных семейных кадров. 

Позже Оксана приняла решение не разводиться с Джиганом, ради сохранения семьи.

Ранее мы писали, что рэпер Джиган прилетел в Украину с концертами. 27 мая исполнитель выступал в Киеве, 28 мая — в Одессе. Стоит отметить, что он гастролировал по Крыму после оккупации полуострова Россией. Также он выступал на концерте в Москве к седьмой годовщине оккупации.

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Фото: Оксана Самойлова

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