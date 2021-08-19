Российская модель и супруга рэпера Джигана Оксана Самойлова заинтриговала поклонников новым фото. Подписчики в предвкушении — неужели она снова беременна?
В Instagram Оксана опубликовала снимок, на котором запечатлена со своими детьми — 10-летней Ариелой, 6-летней Леей, 4-летней Маей и годовалым Давидом. В кадре семья запечатлена сидя на скамейки, каждый из членов семьи одет в белое. Сама Оксана предстала в белом мини-платье.
— Сколько детей на фото? — Спросила под публикацией Самойлова.
Этим вопросом модель заинтриговала своих подписчиков, которые начали искать подвох в ее словах.
- Оксана, только не говорите, что вы беременны.
- Вопрос с подвохом. Вообще четверо, возможно пятый в животе?
- Ты беременна? Пятым?
- Снова беременна?
- Наверное, пятеро! Похоже, что скоро нас ждет новость.
- Мне кажется, что уже есть пятый в животе.
- Судя по лицом девочек, они знают ответ на вопрос.
- Оксана, вы умеете интриговать! Неужели пятый в животе.
- Вижу четверых, но неужели пять или может сразу шесть? — Пишут поклонники Самойловой.
Однако самые находчивые предположили, что Оксана имела ввиду себя.
- Пятеро детей. Потому что все мы дети, когда есть наши родители.
- Пять конечно. Ты ведь тоже мамин ребенок.
- Пятеро детей. Вы тоже ребенок своей мамы.
- Вы их старшая, поэтому пятеро.
- Четверо, но можно сказать, что пять. Оксана как девочка.
- Конечно пять, Оксана как прекрасное дитя, — пишут подписчики.
В марте 2020 года Оксана Самойлова подала на развод с Джиганом. Модель утверждала, что на протяжении 10 лет рэпер ей изменял. Незадолго до этого Оксана родила четвертого ребенка — сына Давида.
В апреле 2020 года Джиган посвятил Самойловой песню, а также презентовал видео, смонтированное из архивных семейных кадров.
Позже Оксана приняла решение не разводиться с Джиганом, ради сохранения семьи.
Ранее мы писали, что рэпер Джиган прилетел в Украину с концертами. 27 мая исполнитель выступал в Киеве, 28 мая — в Одессе. Стоит отметить, что он гастролировал по Крыму после оккупации полуострова Россией. Также он выступал на концерте в Москве к седьмой годовщине оккупации.
Фото: Оксана Самойлова