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Факты / Шоу-бизнес / Звезды
Наташа Тарчевська |

Кайли Дженнер беременна во второй раз

Кайли Дженнер беременна во второй раз

Модель, бизнесвумен и звезда реалити-шоу Кайли Дженнер беременна во второй раз. Отцом будущего ребенка является известный рэпер Трэвис Скотт.

Об этом, ссылаясь на собственные источники, сообщил портал PageSix. 24-летняя Кайли пока никак не прокомментировала эту новость.

В феврале 2018 года Кайли Дженнер впервые стала матерью. Сейчас ее дочери Сторми Вебстер (настоящая фамилия отца Трэвиса Скотта) три с половиной года.

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Свою первую беременность одна из сестер Кардашьян-Дженнер скрывала до последнего.

В течение девяти месяцев она практически не покидала своего дома, чтобы журналисты не имели поводов манипулировать ее тайной.

После родов на Youtube-канале Кайли Дженнер обнародовала чувственный мини-фильм о своей беременности, поддержке друзей, родителей и бойфренда, а также впервые показала новорожденную Сторми.

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Фото: Kylie Jenner

Источник: PageSix

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