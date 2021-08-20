Модель, бизнесвумен и звезда реалити-шоу Кайли Дженнер беременна во второй раз. Отцом будущего ребенка является известный рэпер Трэвис Скотт.
Об этом, ссылаясь на собственные источники, сообщил портал PageSix. 24-летняя Кайли пока никак не прокомментировала эту новость.
В феврале 2018 года Кайли Дженнер впервые стала матерью. Сейчас ее дочери Сторми Вебстер (настоящая фамилия отца Трэвиса Скотта) три с половиной года.
Свою первую беременность одна из сестер Кардашьян-Дженнер скрывала до последнего.
В течение девяти месяцев она практически не покидала своего дома, чтобы журналисты не имели поводов манипулировать ее тайной.
После родов на Youtube-канале Кайли Дженнер обнародовала чувственный мини-фильм о своей беременности, поддержке друзей, родителей и бойфренда, а также впервые показала новорожденную Сторми.
Фото: Kylie Jenner