Андрей Хлывнюк прыгнул в бассейн на концерте Бумбокс — ФОТО и ВИДЕО

19 августа на большой сцене Osocor Residence гремел сольный концерт Бумбокс — первый после фестивальных сетов, на которые был богат лето группы.

— Выступление только начинается. Мы сегодня дома, не сбавляет темпы, — обратился Хлывнюк к людям между первыми песнями.

Собственно, они и не собирались, а танцевали, ностальгировали, срывали голоса и наслаждались каждой мелодией, пытаясь сохранить эти мгновения в памяти дольше.

Во время концерта Андрей вплетал в свои песни музыкальные сюрпризы — вставки из хитов Nirvana и Eurythmics. А такую ​​обожаемую фанатами Вахтерам начал с White Trash Beautiful Эрика Шроди (Everlast).

Несмотря на всю масштабность, сольник получился чрезвычайно камерным и душевным. Послушать песни Бумбокс приехали звездные гости.

Среди них можно было заметить Соню Плакидюк (давнюю подругу и поклонницу группы), Сергея Никитюка, Андрея Рыбака и Анну Нелуп (группа GannaBaby).

Перед концертом Андрей Хлывнюк советовал прихватить с собой в Osocor Residence баночку для слез, и, как оказалось, лучше бы купальник.

Во время последней песни артист сошел со сцены, прошел сквозь толпу и прыгнул в бассейн.

Лидер Бумбокса Хлывнюк прыгнул в бассейн во время концерта / 3 фотографии

К Хлывнюку сразу бросились обниматься фанатки, а в воздух взлетели десятки смартфонов, чтобы заснять этот момент.

Фото: Таня Бондарюк