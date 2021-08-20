Жена английского актера Джейсона Стэтхэма, супермодель Роузи Хантингтон-Уайтли объявила о своей беременности.

33-летняя Роузи опубликовала в Instagram серию снимков, демонстрируя свои модные образы. На одном из кадров модель предстала в белом обтягивающем платье, придерживая округлившийся животик рукой.

— Та-дам! Раунд два, — лаконично подписала она публикацию.

Подписчики засыпали Хантингтон-Уайтли поздравлениями, оставляя в комментариях множество приятных слов.

Так рада за вас! Поздравляю!

Поздравляю вас и семью. Совершенно потрясающая новость.

Поздравляю! Выглядите шикарно.

Лучшая новость! Не могу дождаться появления малыша на свет!

Вот это большой сюрприз.

Я так и думала, что ты беременна! Поздравляю.

Сначала не поверила! Такой чудесный сюрприз.

Еще один маленький мальчик?

Шикарное заявления! Поздравляю от всей души, — пишут поклонники под публикацией.

Актер Джейсон Стэтхэм и модель Роузи Хантингтон-Уайтли состоят в отношениях с 2010 года. В 2016 году они объявили о помолвке. 24 июня 2017 года у пары родился сын Джек Оскар.

Фото: Роузи Хантингтон-Уайтли