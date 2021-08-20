Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Шоу-бизнес / Звезды
Каріна Зуєва |

Раунд два: Джейсон Стэтхэм станет отцом во второй раз

жена Джейсона Стэтхэма

Жена английского актера Джейсона Стэтхэма, супермодель Роузи Хантингтон-Уайтли объявила о своей беременности.

33-летняя Роузи опубликовала в Instagram серию снимков, демонстрируя свои модные образы. На одном из кадров модель предстала в белом обтягивающем платье, придерживая округлившийся животик рукой.

— Та-дам! Раунд два, — лаконично подписала она публикацию.

Подписчики засыпали Хантингтон-Уайтли поздравлениями, оставляя в комментариях множество приятных слов.

  • Так рада за вас! Поздравляю!
  • Поздравляю вас и семью. Совершенно потрясающая новость.
  • Поздравляю! Выглядите шикарно.
  • Лучшая новость! Не могу дождаться появления малыша на свет!
  • Вот это большой сюрприз.
  • Я так и думала, что ты беременна! Поздравляю.
  • Сначала не поверила! Такой чудесный сюрприз.
  • Еще один маленький мальчик?
  • Шикарное заявления! Поздравляю от всей души, — пишут поклонники под публикацией.

Актер Джейсон Стэтхэм и модель Роузи Хантингтон-Уайтли состоят в отношениях с 2010 года. В 2016 году они объявили о помолвке. 24 июня 2017 года у пары родился сын Джек Оскар.

Читайте
Жизнь становится лучше: Кристина Риччи во второй раз станет мамой

Фото: Роузи Хантингтон-Уайтли

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка