Жена английского актера Джейсона Стэтхэма, супермодель Роузи Хантингтон-Уайтли объявила о своей беременности.
33-летняя Роузи опубликовала в Instagram серию снимков, демонстрируя свои модные образы. На одном из кадров модель предстала в белом обтягивающем платье, придерживая округлившийся животик рукой.
— Та-дам! Раунд два, — лаконично подписала она публикацию.
Подписчики засыпали Хантингтон-Уайтли поздравлениями, оставляя в комментариях множество приятных слов.
- Так рада за вас! Поздравляю!
- Поздравляю вас и семью. Совершенно потрясающая новость.
- Поздравляю! Выглядите шикарно.
- Лучшая новость! Не могу дождаться появления малыша на свет!
- Вот это большой сюрприз.
- Я так и думала, что ты беременна! Поздравляю.
- Сначала не поверила! Такой чудесный сюрприз.
- Еще один маленький мальчик?
- Шикарное заявления! Поздравляю от всей души, — пишут поклонники под публикацией.
Актер Джейсон Стэтхэм и модель Роузи Хантингтон-Уайтли состоят в отношениях с 2010 года. В 2016 году они объявили о помолвке. 24 июня 2017 года у пары родился сын Джек Оскар.
Фото: Роузи Хантингтон-Уайтли