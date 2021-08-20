Украинская певица Tayanna в эксклюзивном интервью Фактам ICTV рассказала о подготовке к концерту по случаю 30-летия независимости Украины, и о том, как изменилась украинская музыкальная культура. Также она поделилась мыслями о силе песни и как она влияет на народ.

— Какой была реакция на приглашение выступить на большом концерте к 30-летию независимости Украины и какую песню вы подготовили?

— Было очень приятно — это 100%. Для меня это большая честь, когда приглашают на такое событие. Ко всему прочему — работать с такими великими и легендарными артистами. Я очень благодарна за этот концерт.

Готовлю песню, которую очень люблю. Она была рождена в моем краю, поэтому знаковая для меня. Очень классная команда, музыканты, симфонический оркестр, сильный звук, хор и музыкальный бенд. Это настолько масштабное событие, которое нужно посмотреть каждому украинцу в День Независимости.

— Как изменилось творчество украинских исполнителей за период независимости, и когда был пиковый период серьезных изменений?

— Если честно, то я не очень пристально слежу за украинской музыкой, поэтому не могу сказать, что являюсь критиком нашей музыкальной культуры. То, что я почувствовала на себе — музыка стала свободной. Если в 1990-2000-х была привязка к тексту, содержанию, то сейчас этого нет. Музыка свободная. Нет уже никаких канонов написания песни — два куплета, припев.

Композиторам и артистам разрешается проявлять свой внутренний мир музыки. Сейчас появилось настолько большое количество материалов, что люди теряются. Популярность песни быстро исчезает из-за того, что ее много. Однако это все развитие.

— Мне кажется, что через 5-10 лет будут просто песни, в которых будут петь два слова — максимальный минимализм. Как в истории — всему приходит логический конец. Кажется, что скоро придет период, когда все упрутся в потолок. Вернутся или к классике, или придут к полному минимализму.

— В чем сила украинской песни?

— Музыка всегда влияет на общество и психологическое состояние народа — 100%. Поэтому она является неким регулятором мас любой страны. Это посыл энергии, который заряжает человека и вдохновляет на подвиги. К музыке обращаются все без исключения.

— Музыка — это важная часть культуры, особенно украинской. Наш народ с давних времен всегда пел — в селах, полях, везде. Это заряжало, отвлекало. Украинская душа глубокая и певучая, поэтому невозможно не петь. Ко всему прочему, украинский язык — на третьем месте по мелодичности в мире. Так что не петь нашему народу — грех.

Если анализировать музыкальный прогресс в Украине, мне кажется, что мы стали выходить из состояния депрессии. Песни наших предков были лирическими, наполненными болью. Сейчас — любовью к себе, к стране, уверенностью в завтрашнем дне.

Гены страдания уже отходят, сейчас живет поколение, которое хочет построить классную современную европейскую страну. В этом видно влияние этой философии и психологического состояния в музыке.

Ко Дню Независимости Джамала и Tayanna сняли совместный клип на песню Моя земля.

В видеоролике будет показано могущество украинской природы в разных уголках. Работа снята с помощью дрона.