Анджелина Джоли посвятила аккаунт в Instagram ситуации в Афганистане

Анджелина Джоли завела аккаунт в Instagram, посвященный ситуации в Афганистане. На страницу подписались уже более 4 400 000 человек.

В первом посте актриса и спецпосланник ООН по делам беженцев опубликовали письмо девушки-подростка о жизни после прихода к власти радикального движения Талибан.

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В письме говорится о том, что ранее афганские женщины могли открыто учиться, работать и бороться за свои права, теперь в обществе поселился страх, хотя некоторые считают, что талибы изменились.

— Мы считаем, что наши права нарушаются, — пишет афганская девочка.

Джоли отметила, что народ республики теряет возможность общаться в социальных сетях и самовыражаться, атакже призвала всех неравнодушных помогать афганцам.

Права женщин согласно законам шариата

Никаких. Об этом говорит Сахро Карими, которую 17 августа эвакуировали в Киев. Карими — всемирно известный афганский режиссер.

В эксклюзивном интервью она упомянула в подробностях день, когда группировка Талибан захватила столицу Афганистана и рассказала о том, что ждет женщин с приходом к власти талибов.

На подконтрольных территориях Талибан вводит законы шариата. В частности, под запретом находятся интернет и компьютеры, телевидение, музыка и музыкальные инструменты, изобразительное искусство и тому подобное.

Женщинам, среди прочего, запрещается:

работать;

получать образование;

появляться в общественных местах с открытым лицом;

появляться в общественных местах без мужа или родственника мужского пола;

лечиться у врачей мужского пола.

Источник: Анджелина Джоли