В эксклюзивном интервью Фактам ICTV лидер группы ДахаБраха Марко Галаневич рассказал о творчестве коллектива, этнических мотивах в современных песнях и гражданской позиции.

— У вас особенный репертуар и очень своеобразные тексты песен. Обычно люди вас или не понимают, или воспринимают очень ярко. Откуда вы черпаете эти тексты?

— Большинство текстов, которые мы используем — это старые, проверенные временем песни. Это украинский мелос, эпос и украинская аутентичная музыкальная культура.

Это то, что девочки, их коллеги и преподаватели собрали у бабушек, записали по всей территории Украины.

— Сколько этим песням лет?

— Есть много обрядовых композиций, которые имеют дохристианский характер. Например, русальные или купальские. Соответственно, им уже более 1 тыс. лет.

— Когда вы начинали исполнять такую ​​музыку, думали ли, что это воспримется так масштабно?

— У нас всех разный путь к музыке ДахиБрахи. Девочки всю жизнь вместе работали, они еще в детских коллективах учили этно-музыку, поэтому с самого начала знали, чем будут заниматься в жизни. Они настоящие мастера и этномузыкологи, это их призвание.

У меня было несколько иначе. Я вырос в сельской местности, затем поступил в Национальный университет им. Т.Шевченко, где учился на филолога. Позже я увлекся театром и ближе познакомился с аутентичной украинской песней, которую я знал с детства. Но тогда я не понимал ее ценность и особенности.

В театре Дах я познакомился с Владом Троицким, которому принадлежит идея создания ДахиБрахи, а также идеи таких смелых экспериментов с украинской аутентичной песней.

— Сейчас многие исполнители начали добавлять в музыку этномотивы. Видите ли вы в этом общественную цель?

— Мы счастливы, что эксперименты с этнической музыкой стали достаточно популярными и весомыми в украинской музыкальной культуре. Это очень приятно, поскольку мы видим в этом нашу силу, важность, особенность и оригинальность. Каждый народ интересен своей аутентичной народной культурой. Она разнится, в отличие от поп-музыки, которая сейчас во всем мире почти одинакова.

Мы очень уважаем людей, которые собирают огромные объемы народных песен, и для которых это до сих пор актуально. Долгое время мы думали, что уже не осталось носителей, но мы рады, что есть современные этномузыкологи и просто любители этнической музыки, которые этим занимаются.

— На концертах вы часто говорите об Украине и поднимаете флаг. С какой целью это делаете?

— Мы почувствовали на себе какую-то определенную миссию. Своим творчеством мы несем в массы определенные месседжи для того, чтобы люди начали интересоваться нашей культурой, языком и страной. И в последнее время мы, конечно, хотим актуализировать и политические вопросы. Мы не считаем, что музыка вне политики, потому что вся жизнь — это часть политики, и мы не можем быть вне ее.

И когда началась война, мы стали делать акцент на том, что, к сожалению, мы являемся страной-жертвой вооруженной агрессии и нам нужна поддержка мира, поскольку сама страна не способна устоять перед очень мощной агрессивной армией северного соседа. Нам нужна солидарность цивилизованного мира, потому что мы ориентируемся на европейские ценности, а они как раз об этом — о поддержке друг друга, о поддержке свободы слова и мысли.

Мы стараемся делать все, что от нас зависит. Мы показываем флаг, просим солидарности, поддержки и призываем к тому, чтобы весь цивилизованный мир остановил агрессию Путина в отношении Украины.

— Какие планы у группы ДахаБраха на ближайшее будущее?

— Мы можем многое планировать, но последний год дает нам понимание того, что мир меняется и мы зависимы от тех событий, которые происходят. К сожалению, мы живем в эпоху карантина, поэтому я не знаю, все ли наши планы мы сможем воплотить в жизнь.

22 августа группа ДахаБраха выступит на Михайловской площади вместе с огромным проектом Ковчег Україна, в котором нам очень приятно участвовать. Там будут очень крутые музыканты, культовый дирижер Оксана Лынив и ее оркестр. Мы счастливы, что это происходит. Играть с оркестром и сотрудничать с такими гениальными людьми современности — это огромный вызов для нас.

Затем у нас запланирован концерт в Португалии, а также хотим успеть на фестиваль, который пройдет в Грузии.

Фото: ДахаБраха