В эксклюзивном интервью Фактам ICTV фронтмен группы Бez обмежень Сергей Танчинец рассказал о Революции достоинства, квотах на украинскую музыку, и о песнях, способных объединять всю страну.

О музыке 90-х и выборе языка

— Какая музыка была популярна в 1999 году, когда создавалась группа Бez обмежень?

— Я из Мукачево. Мы — близко к границе, поэтому к нам быстрее попадала популярная в те времена рок-музыка. Я помню, что тогда мы слушали Korn, Limp Bizkit, Deftones, Clawfinger. Конечно, мы слушали и классику, и металлику. Но тогда был популярен ритмичный мощный хардкор — это нечто среднее между рок-музыкой и рэпом.

А внутри страны уже были Океан Эльзы, ВВ, Кузьма, Братья Гадюкины, Мотор’ролла.

— Как регион Закарпатье повлиял на ваше творчество? На чем акцентировали внимание, когда решали, на каком языке будете петь?

— Закарпатье — это мультиязычный регион. Там много венгерского, словацкого, русского, поскольку это пограничная территория, и там было много военных.

В то время у нас было много песен на русском языке, но подавляющее большинство — украиноязычные. Несколько раз мы пытались сделать треки на русинской беседе, то есть на закарпатском диалекте украинского языка.

У нас есть известный писатель Павел Чучка, который писал сборники юморесок и рассказов именно русинской беседой. И у него была история о девушке Магдалене, которая работала в колхозе. Мы взяли часть этого стихотворения и сделали довольно известную нашему слушателю песню Магдалена. Она очень мощная и драйвовая, поэтому мы часто исполняли ее на концертах.

Но потом, когда прошла Революция достоинства и вопрос языка стал очень острым, Бez обмежень приняли решение петь исключительно на украинском.

О Революции достоинства и квотах на украинский язык

— История популярности группы Бez обмежень началась в бурные для страны времена — Революция достоинства и начало войны. Вы помните, как тогда менялась музыка, влияли ли эти события на музыкантов?

— С Революции достоинства я помню песню Пливе Кача по Тисині, от которой каждый раз появляются мурашки по коже. Я помню музыкальную сцену на Майдане, где круглосуточно была Руслана. Я помню группу Океан Эльзы и их невероятно бешеную энергетику.

Именно тогда стало понятно, что Украина в любом случае — непобедима, и украинцы получат свою победу при любых обстоятельствах. Затем началось движение в правильном направлении как в музыке, так и в целом в стране. После Революции достоинства все акценты сместились, а понимание и самовосприятие нацией себя стало другим.

После того, как на Майдане в ХХI веке в центре Европы состоялся тоталитарный расстрел людей со стороны диктатора и погибло такое количество людей, люди как будто проснулись и поняли, что мы украинцы. А все украинское — это наше. И только свое, украинское предоставит нам возможности жить так, как нам хочется.

Потом уже начались движения в законодательном направлении и введение квот на украинскую музыку. Это очень крутой подарок не только для музыкантов, но и для всех украинских людей.

И конечно, когда ввели ограничения на иностранный контент, они в первую очередь были направлены на русскую музыку. Потому что у нас было просто засилье, российские артисты чувствовали себя здесь, как дома, а их песни постоянно звучали и на радио, и на телевидении. Сегодня это выглядит как издевательство, а тогда мы жили в объективной реальности, к которой все привыкли. Даже для меня это было нормой, хотя теперь я понимаю, что это какая-то дикость.

Когда сейчас в основном звучит украинская музыка, это все благодаря введению квот, которые спровоцировали артистов ее создавать. Появился дефицит украиноязычной музыки на радиостанциях и телевидении, поэтому программные директора или продюсеры стали искать и брать украинских артистов в свои эфиры.

Эта музыка не всегда соответствовала качеству, требованиям и так далее. Но потом артисты и продюсеры сориентировались, что надо создавать классный украиноязычный контент. И он точно будет звучать на топовых радиостанциях, и артист получит своего слушателя. И это очень круто.

— Вы упомянули выступления артистов на сцене во время Революции достоинства. Тогда певцов в народе воспринимали лучше политиков, в чем сила музыки?

— В идее. В тот момент нация нуждалась в идее, которая говорила бы одно: мы сильные люди, мы великий украинский народ и мы все можем. И артисты, которые имели эту идею в своем творчестве до Революции достоинства, тогда становились проводниками.

Музыка — это такая вещь, которая вызывает мурашки у людей на коже. А когда она наполнена идеей и звучит в нужный момент, в нужном месте — это огромная сила. Музыка в такие времена меняет мир. Музыка артистов, которые были на Майдане в тот период, помогла состояться Революции достоинства. Это очень важная составляющая любой победы.

— Все эти события повлияли и на ваше творчество. У вас большое количество песен, посвященных Революции достоинства и нашим украинским военным. Что дало вам силы петь об этом, и делать эту музыку красивой?

— События, которые нас окружали и которые мы видели в прямом эфире, побудили артистов записывать такие песни. Бez обмежень — это группа, которая пишет песни о нашей с вами жизни. Мы живем в переломное время, у нас есть военные, которые требуют внимания и благодарности.

А звучит эта музыка так, потому что над ней работают люди, которым нравится делать качественную музыку. Она хорошо звучит и актуальна, так как описывает нашу с вами жизнь. Для меня ценность Бez обмежень в том, чтобы люди узнавали себя в наших песнях. Когда они себя узнают — их мурашит. А когда их мурашит — они хотят слушать эту музыку.

— А отзывы военных часто слышите?

— Они всегда очень сдержанные. Военные — это люди, которые увидели самые тяжелые стороны жизни. И вызвать их на какую-либо эмоцию почти невозможно.

Но когда мы поем для военных, то по глазам видно, что они сопереживают историям, рассказанным в песне. Или узнают там себя и аплодируют. И это очень ценные аплодисменты.

— Верите в то, что по истечении определенного времени ваши песни войдут в историю?

— Я не тщеславен, цель всего этого — не в бешеной популярности. Возможно, когда мне будет 50-60 лет, как раз наступит время об этом подумать. И проанализировать, попадут ли группа Бez обмежень и наши песни в школьные учебники.

Об украинизации и современной музыке

— У вас был тур по Донецкой области. Как воспринимают люди ваши песни? И вообще важен ли язык, на котором поют артисты?

— Я не знаю, как воспринимают других артистов и какая у них ценность — язык, смысл музыки, танцы или шоу. Могу сказать только одно: в Тернополе и в Северодонецке к нам приходят одни и те же люди.

У них одни и те же ценности и они получают удовольствие от одних и тех же песен. Для них важен язык, на котором мы поем, и те вещи, о которых мы говорим на концертах. Они идут на концерт больше, чем за музыкой, они идут за идеей и атмосферой. Они хотят почувствовать, особенно на Востоке, что они украинцы.

Вопрос языка, мне кажется, очень актуален. Но методы украинизации должны быть мягкими, людей нужно поощрять говорить на украинском. Нельзя это делать принудительно, поскольку такие методы не работают с украинцами. На нас нападают — мы будем защищаться. И поэтому украинизация должна быть мягкой, через музыку в первую очередь. Музыка нам для того и дана, чтобы рассказывать людям о пережитых ими эмоциях первой любви именно на украинском языке.

Мне очень много людей пишут о песне Зорі запалали. Даже россияне пишут, что украинский язык очень красивый. И как красиво звучат слова любви именно на украинском. И вот именно такими методами нужно побудить людей говорить на нашем благозвучном языке.

— Насколько изменилась современная музыка и современный артист?

— Вообще происходит так называемая диджитализация всего нашего музыкального центра. То есть музыка смещается в короткий, легкий для восприятия формат.

Даже некоторые саунд-продюсеры говорят, что вместо 3-минутных песен будут делать 1-минутные, потому что они помещаются в формат Insta-видео. Мне кажется, это нездоровая тенденция, я бы так не делал.

Но это реальность — мир меняется и приходят новые форматы. Мы движемся в каком-то определенном направлении, и это нормально. Музыка стала короче, проще, легче для восприятия, менее информативной. На мой вкус, это не очень хорошо, но у общества это в тренде.

— Какие композиции в вашем творчестве являются самыми важными?

— Это точно песни о военных: Мамині слова, Най би вже весна, Похрести, Моя країна. Это песни, которыми мы гордимся и, надеюсь, будем много лет их петь.

Очень важная песня Зорі запалали, написанная мной в соавторстве с Олегом Ходачуком — моим партнером и генеральным продюсером Беz обмежень.

Также одна из важнейших песен в моем творчестве — композиция Героям. Изначально она была украиноязычной и посвящалась нашим военным. А потом произошли события в Беларуси и моему другу Сергею Смальчуку пришла мысль, что именно сейчас надо выпускать эту песню, и можно посвятить ее украинским героям и свободным людям в Беларуси.

Мы начали об этом думать, а потом решили перевести второй куплет, припев и сделать украинско-белорусскую песню. Известный музыкант Лявон Вольский сделал очень изящный белорусский перевод, который четко передавал смысл.

И тогда я начал собирать единомышленников — Олега Собчука, Сергея Соловья, Артура Даниеляна, Ивана Леньо. Мы сделали коллаборацию, за день переписали вокальные партии, и Артем Григорян буквально за несколько часов придумал идею клипа. От возникновения этой идеи до презентации клипа прошло шесть дней.

Мы хотели поддержать тех людей, которые страдают от тоталитаризма и диктатуры в соседней стране. Музыкант и музыка, которую он создает — это мощный инструмент, который может дарить людям надежду, или хотя бы поддерживать их моральное самочувствие.

— Какие планы у группы Беz обмежень на ближайшее будущее? Когда ожидать ваших концертов?

— Концерты на стадионах переносятся на 2022 год по совершенно понятным объективным причинам. Так сделали большинство и мировых, и украинских артистов, у которых были планы на стадионные концерты. Ждем всех на НСК Олимпийский 24 августа в 2022 году.

А с октября мы едем в очередной украинский тур с новым альбомом, над которым работаем.

Сейчас снимаем клип на песню Літо Камон — это веселая история о том, как Беz обмежень наконец отдыхают. Но потом приходит момент челленджа и из классических рок-музыкантов мы превращаемся в танцующий бойз-бэнд. В целом в клипе вы увидите процесс изучения танца группой Беz обмежень. Это будет очень весело, по-летнему. Надеюсь, вам понравится то, что вы увидите.

Фото: Беz обмежень