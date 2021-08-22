Украинского художника Ивана Марчука наградили премией Национальная легенда Украины.

В этом году церемония вручения премии проходила впервые. Отличие вручали гражданам, чьи личные заслуги помогли становлению независимой Украины.

Что известно об Иване Марчуке

Иван Марчук является одним из самых известных художников современности. За свою жизнь ему удалось создать тысячи произведений искусства и изобрести собственную технику — плентанизм.

Иван родился 12 мая 1936 года в селе Москалевка Тернопольской области, в семье известного на всю округу ткача.

Учился во Львовском училище декоративно-прикладного искусства имени Ивана Труша на отделении декоративной росписи и на отделении керамики Государственного института прикладного и декоративного искусства.

В 1960-х годах Иван Марчук приехал в Киев и работал в Институте сверхтвердых материалов НАН Украины.

А в 1968-1984 годах был на работе в Киевском комбинате монументально-декоративного искусства.

Далее художника ждало жесткое противостояние системе и постоянные эмиграции. Власть запрещала творчество Ивана Марчука, поскольку оно не вписывалась в догмы социалистического реализма.

В 1989-2001 годах он жил в Австралии, Канаде и США. С сентября 2001 года по возвращению из эмиграции мастер постоянно живет и работает в Киеве.

Заслуги Ивана Марчука

Творчество художника насчитывает около 5 тыс. произведений. Иван Марчук провел более 150 персональных и около 50 коллективных выставок. А его мастерская расположена в самом центре Киева — на улице Пушкинской.

В 1996 году он получил звание Заслуженного художника Украины, а через год стал лауреатом Национальной премии Украины им. Т. Г. Шевченко.

В 2006 году Международная академия современного искусства в Риме приняла Ивана Марчука в ряды Золотой гильдии и избрала почетным членом научного совета академии.

Это первый случай признания украинского художника институцией такого высокого уровня.

Более того, в октябре 2007 года Марчука внесли в британский рейтинг Сто гениев современности (72-е место).

Стоит заметить, что в этом году на НСК Олимпийский состоится концерт ко Дню Независимости Украины, который имеет благотворительную цель.

Все полученные деньги переведут в фонд, который будет строить Центр современного искусства — музей Ивана Марчука.