Хореографу Мирославу Вантуху вручили премию Национальная легенда Украины.

Краткая биография Мирослава Вантуха

Мирослав Вантух родился 18 января 1939 года в селе Великоселки. Получил образование во Львовском культурно-образовательном училище и закончил Академию общественных наук при ЦК КПСС.

С апреля 1958 года Мирослав был лаборантом кабинета культмассовой работы. С этого же года до 1961 года служил в Советской армии в музыкальной роте.

На протяжении 17 лет поменял немало профессий, характерно то, что все они творческого направления. Вантух работал баянистом, репетитором, создателем и руководителем танцевального коллектива, главным балетмейстером и др.

С зимы 1980 года Мирослав является художественным руководителем Ансамбля танца Украины имени Павла Вирского и остается им по сей день.

Жена Вантуха — украинская танцовщица Валентина. У супругов двое детей — дочь Галина и сын Мирослав.

Заслуги Мирослава Вантуха

В 1995 году хореографа наградили почетным знаком отличия президента Украины за выдающийся вклад в развитие хореографического искусства. В 2004 году Мирослав получил награду Герой Украины.

Был дважды награжден орденом князя Ярослава Мудрого, орденами За заслуги I и II степени, орденом Дружбы народов.

В 1977 году получил звание Народного артиста Украинской ССР. Награжден грамотой Верховной Рады Украины. Является почетным гражданином Киева. Также в 2003 году Вантух получил звание Народного артиста Российской Федерации.

Премия Национальная легенда в 2021 году вручается впервые. По словам президента Владимира Зеленского, ею будут чествовать своих гениев — тех, кто из года в год приносил независимой Украине славу, и аплодировать им тогда, когда аплодисменты им нужны.