Умер актер-великан Игорь Вовковинский — у украинца остановилось сердце

Американский актер украинского происхождения Игорь Вовковинский умер сегодня в США на 39-м году жизни.

Самый высокий человек в мире не перенес болезнь сердца.

— Игорь умер 20 августа в 22:17 в больнице от болезни сердца. Я и его старший брат Олег были с ним до конца, — написала мать актера Светлана Вовковинская.

Она также добавила, что последний ужин украинца были кусок Киевского торта и фанта.

— За несколько часов до смерти его посетили жена Олегова Алла и дети. Игорь был рад их видеть, и хотя говорить ему было трудно, пробовал пошутить над своим племянником Андреем, который выучил украинский язык за месяц, что провел в Украине, — написала Светлана Вовковинская.

Игорь Вовковинский был известен своим большим ростом — 234,5 см. Этот рекордный рост занесен в Книгу рекордов Гиннеса.

Вовковинский родился 18 сентября 1982-го в г. Бар Винницкой области.

Затем с мамой и старшим братом Олегом переехал в Соединенные Штаты в город Рочестер, что в Миннесоте.

Там семья собрала средства на операцию и лечение, в котором тогда нуждался Игорь. К тому времени он орос до 182 см и весил более 90 кг.

В 2010 он был признан самым высоким жителем США.

Игорь стал популярным во время предвыборной кампании 44-го президента США Барака Обамы, выступив как его самый большой поклонник.

Также Игорь запомнился выступлением на конкурсе Евровидение 2013. Он выносил Злату Огневич на сцену.

Игорь Вовковинский — звезда лент Шоу доктора Оз (2010) Безбрачная неделя (2011).

Источник: Светлана Вовковинская

Фото: Светлана Вовковинская