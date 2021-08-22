Умер актер-великан Игорь Вовковинский — у украинца остановилось сердце

Американский актер украинского происхождения Игорь Вовковинский умер сегодня в США на 39-м году жизни.
Самый высокий человек в мире не перенес болезнь сердца.
— Игорь умер 20 августа в 22:17 в больнице от болезни сердца. Я и его старший брат Олег были с ним до конца, — написала мать актера Светлана Вовковинская.
Она также добавила, что последний ужин украинца были кусок Киевского торта и фанта.
— За несколько часов до смерти его посетили жена Олегова Алла и дети. Игорь был рад их видеть, и хотя говорить ему было трудно, пробовал пошутить над своим племянником Андреем, который выучил украинский язык за месяц, что провел в Украине, — написала Светлана Вовковинская.
Игорь Вовковинский был известен своим большим ростом — 234,5 см. Этот рекордный рост занесен в Книгу рекордов Гиннеса.
Вовковинский родился 18 сентября 1982-го в г. Бар Винницкой области.
Затем с мамой и старшим братом Олегом переехал в Соединенные Штаты в город Рочестер, что в Миннесоте.
Там семья собрала средства на операцию и лечение, в котором тогда нуждался Игорь. К тому времени он орос до 182 см и весил более 90 кг.
В 2010 он был признан самым высоким жителем США.
Игорь стал популярным во время предвыборной кампании 44-го президента США Барака Обамы, выступив как его самый большой поклонник.
Также Игорь запомнился выступлением на конкурсе Евровидение 2013. Он выносил Злату Огневич на сцену.
Игорь Вовковинский — звезда лент Шоу доктора Оз (2010) Безбрачная неделя (2011).
Источник: Светлана Вовковинская
Фото: Светлана Вовковинская