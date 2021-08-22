Легендарной певице Софии Ротару вручили премию Национальная легенда Украины.

В 2021 году премия Национальная легенда Украины вручается впервые. Президент Владимир Зеленский сказал, что ею будут чествовать своих гениев — тех, кто из года в год приносил независимой Украине славу.

София Ротару является Заслуженной артисткой Украинской ССР, Народной артисткой Украинской ССР, Народной артисткой Молдавской ССР, Народной артисткой СССР, Почетным гражданином Ялты, Автономной республики Крым, города Черновцы, Кишинева и Буковины.

Также она обладатель орденов княгини Ольги I и III степени, Почета, За заслуги и многих других.

Кроме того, у Ротару множество музыкальных наград.

Краткая биография Софии Ротару

Украинская исполнительница София Ротару родилась 7 августа 1947 года в селе Маршинцы (Черновицкая область) в молдавской семье.

Первый успех к Ротару пришел в 1962 году, тогда она победила на районном конкурсе художественной самодеятельности. Именно эта победа открыла ей дорогу на областной смотр.

В 1964 году артистка поступила на дирижерско-хоровое отделение Черновицкого музыкального училища. Там она и познакомилась со своим будущим супругом Анатолием Евдокименко, за которого вышла замуж в 1968 году.

В 1965 году ее фото было опубликовано на обложке журнала Украина.

Первой эстрадной песней в исполнении Софии стала Мама Александра Броневицкого.

После окончания университета недолгое время была преподавателем сольфеджио.

Начиная с 1970-х годов композиции в исполнении Софии становились лауреатами Песни года. В 1980-м Ротару дебютировала в кино как актриса, сыграв почти автобиографическую роль провинциальной певицы в фильме Где ты, любовь?

Альбомы исполнительницы разлетались огромными тиражами, кроме того, один за другим выходили хиты — Луна-луна, Было, но прошло, Только этого мало, Хуторянка и многие другие.

Композиции Софии Михайловны слушают по сей день, кроме того, она является желанным гостем разнообразных концертов и фестивалей, куда многие зрители приходят именно из-за нее.

Дискография Ротару насчитывает более 40 альбомов. Она снялась в 27 музыкальных фильмах.

София Ротару в России

Несмотря на войну между Украиной и Россией, София Ротару продолжает выступать в стране-агрессоре.

Так, например, в 2019 году певица выступала в России на новогодних корпоративах. Ее гонорар за выступление в декабре составлял $60 тыс. В 2020 году — на Песне года.

Кроме того, 19 августа 2021 года Ротару вышла на сцену на открытии конкурса Новая волна в Сочи.

Практически сразу после этого, 24 августа, София Ротару возьмет участие в концерте по случаю 30-летия независимости Украины.

Фото: София Ротару