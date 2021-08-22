Кэтрин Винник приехала в Украину: первые фото из Киева

Актриса и режиссерка украинского происхождения Кэтрин Винник, которая наиболее известна по роли Лагерты в ирландско-канадском сериале Викинги, приехала в Киев.

Голливудская звезда поделилась снимками возле Софиевского собора и Андреевской церкви, расположенных в центре столицы. На некоторых фото актриса позирует вместе со своими родителями.

— Украина — ты красивая, — подписала один из снимков Кэтрин Винник.

На приезд голливудской актрисы отреагировал украинский телеведущий Сергей Притула. Он в шутку в Stories назвал актрису королевой и пожелал хорошего пребывания в Украине.

— Я не могу поверить — Кэтрин Винник в Киеве! Наша королева, наша Лагерта, мы очень гордимся тобой! Желаем хорошего пребывания в Украине! Если ты хочешь лучшего гида — просто позвони мне, я твой большой фанат, — пошутил Притула.

Кэтрин Винник — актриса и режиссерка украинского происхождения. Родители голливудской звезды — выходцы Львовской и Тернопольской областей.

Настоящее имя знаменитости — Екатерина Винницкая. До восьми лет актриса разговаривала только на украинском языке. Иногда в Stories Кэтрин можно услышать, как звезда поздравляет украинцев с национальными и государственными праздниками.

Сама же актриса гордится своими корнями. Звезда неоднократно рассказывала о своем детстве и родителях в интервью иностранным изданиям и телеканалам.

Фото: Getty Images, Кэтрин Винник