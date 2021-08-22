В эксклюзивном интервью Фактам ICTV украинский музыкант Тарас Петриненко рассказал о написании песни Украина, первом фестивале Червона Рута и о силе украинской песни.

О песне Украина

— Песня Украина была создана еще до независимости. Почему она появилась и с какими мыслями вы ее создавали?

— Она появилась еще тогда, когда ей не было места ни в эфирах, ни на концертных сценах. У меня была внутренняя потребность написать песню, которая могла бы объяснить мою любовь к своей стране. Я это сделал, и песня просто лежала в столе какое-то время. А потом мы начали искать удачную возможность, чтобы представить ее обществу. И наконец, эти усилия увенчались успехом.

Она вышла в эфир, когда был Советский Союз, я даже не могу назвать точный год. Помню, что премьера состоялась на радио Промінь, где редактором была Вероника Маковий. Тогда она сказала: Нас наверняка завтра посадят, но эту песню я поставлю.

Я очень рад, что песня появилась, она делает свою работу, и я этим очень горжусь. На одном из концертов в Чернигове, во время ее исполнения, люди начали подниматься в зале. И тогда я понял, что мне удалось сделать что-то действительно небанальное.

— Что вас вдохновило на создание этой песни?

— В первую очередь написанию песни способствовало мое воспитание. Украинский язык всегда был у нас в семье, даже несмотря на то, что я киевлянин и всю жизнь мы жили в Киеве. Мой отец довольно мощно мог влиять на то, чтобы граждане нашей страны становились настоящими украинцами.

Я уже был в таком возрасте, когда все понимал и знал историю Украины. И со своей стороны я делал то, что мог сделать. Написал целый альбом Я професійний раб, где много песен посвятил истории Украины. Многие люди до сих пор благодарны мне за ту работу, которую я делал. Значит, кого-то это задело.

— Вы собирались написать патриотическую песню? Песню, которая пробуждает людей на мысли об Украине?

— Нет, если бы я писал что-то подобное, это были бы банальные вещи, которые сейчас многие пишут. Я просто выразил любовь к своей стране, даже не надеясь, что эта песня будет услышана. Она несколько лет просто лежала.

Есть творчество, а есть ремесленничество. Я старался всю жизнь не быть ремесленником, потому что это слишком просто. Я знаю каноны шоу-бизнеса, и знаю, как надо сделать, чтобы людям нравилось. Я знаю, как сделать, чтобы люди поплакали, или посмеялись, или потанцевали. Но некоторые вещи я просто делать не хочу, поскольку они не связаны с творчеством.

О фестивале Червона Рута

— Существует много мнений, что фестиваль Червона Рута приближал независимость Украины. Насколько этот фестиваль ломал стереотипы и был патриотическим толчком?

— Стопроцентно фестиваль ломал стереотипы, и он их сломал. Я видел все, что там происходило, поскольку был членом судейского совета. Я знаю, что фестиваль — это один из первых шагов Украины на пути к реальной независимости. Он оказал большое влияние на молодежь, поскольку она поняла, что является мощной силой.

Фестиваль Червона Рута пытались разогнать. На вокзале молодежь, которая приезжала из разных городов, избивали дубинками. Но они не сдавались и поняли, что они большая сила. Поэтому недооценить и переоценить фестиваль Червона Рута невозможно. Он сделал очень большое дело.

— Как участник тех событий расскажите, что вас больше всего поразило?

— Впечатляли очень крамольные выступления. Тогда организаторы фестиваля хватались за голову и не знали, что делать.

Но и наша творческая судьба связана с Червоной Рутой. Как-то мы осмелились спеть песню о народном движении. В песне мы вспомнили о Чернобыльской зоне, Левобережной и Правобережной Украине. И тогда нас не хотели пускать на стадион, чтобы мы выступили. Нас люди просто пропихивали мимо препятствий, которые нам пыталась создать милиция. В конце концов нам удалось выступить благодаря простым людям. Такие события не забываются.

А кто-то подслушал, как там работники милиции между собой говорили: Неизвестно, доедет ли он домой. У нас была неспокойная и нескучная жизнь. Поэтому такой жизнью можно гордиться.

О силе украинской песни

— В чем, по вашему мнению, сила украинской песни? Может ли она объединять общество и поучать?

— Хотелось бы, чтобы украинская музыка не скатилась к канонам шоу-бизнеса, потому что они требуют поменьше мозгов и побольше двигательных рефлексов.

В последнее время я больше внимания обращаю не на музыку, а на тексты. В плане аранжировки и технических средств мы имеем достаточно большие успехи. А тексты, в которых нет смысла, меня смущают. Если в них нет смысла, они создаются в угоду тому, чтобы все оставалось так, как есть.

Рок — это музыка протеста, если он исчезает, то уже никто не протестует. А протестовать есть против чего. Делать этот мир лучшим без рок-н-ролла будет трудно.

— Какую роль сыграла музыка во время майданов? Почему она была важной?

— Там не было случайных музыкантов, как правило. На сцену выходили те, кто ментально и идеологически поддерживал те процессы, которые на этом Майдане озвучивались.

Если ты хочешь что-то донести людям — ты сам должен быть уверенным в том, что говоришь. Иногда музыканты просто создавали настроение, потому что людям, которые стоят на площади в морозные дни, нужно было подвигаться и ощутить какую-то надежду.

Я глубоко убежден в том, что музыка нужна разная — и жанры разные, и исполнители разные. Главное, чтобы был баланс и люди были убеждены в том, что они несут со сцены. За эти 30 лет у нас многое было в истории. Но мне хотелось бы, чтобы то, что будет дальше — вселяло надежду на лучшее и оптимизм.

Фото: Тарас Петриненко, Владимир Осипенко