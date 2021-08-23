Концерт ко Дню Независимости Украины будет проходить на НСК Олимпийский. В рамках него зрители услышат выступления многих украинских артистов. Ни один из певцов не получит гонорар за свое выступление.

Об этой и других деталях насчет концерта Фактам ICTV рассказала режиссер Катя Царик.

— Задача была непростой, очень ответственной. Стояла цель — сделать грандиозный праздник. Удивлять будем сценой, ее конструкцией, осветлением, графикой. Безусловно будем удивлять музыкальным материалом, потому что очень много песен прозвучат в несколько новой интерпретации, — отметила Царик.

Она добавила, что в концерте принимают участие более сотни артистов и музыкантов.

— Это довольно массовое действо. У нас 60 участников оркестра, до 50 участников балета, у нас около 300 единиц музыкальной техники. Тонны конструкций и освещения, — рассказала режиссер.

По ее словам, концерт пройдет на уровне Евровидения.

— Мы хотим показать себе и всем вокруг, что кроме талантливых артистов у нас еще есть невероятные профессионалы в каждой сфере, которые делают свою работу на высоком уровне. А это уровень мирового стандарта, — отметила Катя Царик.

Как выбирали песни и артистов

Продюсеры, редакторы и режиссер собрали огромный пласт песен за всю историю. Однако впоследствии пришлось выбирать только самые яркие и важные.

— Это было довольно сложно. Это всегда несколько субъективно. Но мы старались собрать тот спектр музыки, который будет понятен каждому украинцу, — отметила режиссер.

Относительно исполнителей, по ее словам, приглашение получили многие артисты, но кое-кто уже имел запланированные выступления в других городах, а кто-то просто отказался.

— С группой The Hardkiss уже говорили о выступлении, даже начали готовиться к треку, однако в какой-то момент коллектив отказался участвовать. Нам очень жаль, — рассказала Царик.

Также среди приглашенных была группа Бумбокс, которая сразу отказалась от участия.

— Группа имеет право отказаться, потому что у них есть свое видение, где появляться, а где — нет. Мы не собирались ни на кого давить. Если кого-то нет на концерте, то это не значит, что их не пригласили, — добавила режиссер.

Особенности концерта ко Дню Независимости

— Особенность — нет конферанса, нет ведущих. Это огромный музыкальный спектакль, который начинается с интро, а заканчивается финальной песней, — рассказала Катя Царик.

Концерт будет проходить в формате музыкального спектакля, когда один номер вытекает из предыдущего. Однако за кадром диктор будет объявлять артистов и делать экскурс в историю.

— Концерт — это благотворительная акция. Абсолютно все артисты выступают бесплатно. Каждый может посетить концерт и стать частью этой благотворительности. Все средства будут зачислены в фонд, который занимается строительством Центра современного искусства Музей Ивана Марчука, — поделилась режиссер.

Независимость в нашей ДНК — как появился главный слоган

— Вдохновлялась непосредственно своими воспоминаниями и историей. Я перенесла себя в детство. На момент независимости мне было восемь лет. Поэтому я хорошо помню, как это было, о чем говорили родители и взрослые вокруг. Более того, я львовянка, поэтому у нас об этом много говорили. Было такое большое счастье, — отметила Царик.

По ее словам, после ознакомления с историей и экскурса в свои воспоминания она пришла к выводу, что у украинцев невозможно забрать жажду к независимости.

— У нас довольно парадоксальная страна. Мы довольно молодое государство, однако у нас многовековая история. Я думала о том, что нас объединяет с нашими предками. Поняла, что то, чего у нас точно не отнять — это талант и жажда независимости. Независимость у нас в крови. Из этого вышел слоган — Независимость в нашей ДНК, — поделилась Катя Царик.

Также она добавила, что не думает о хейте со стороны людей. Она понимает, что всегда найдутся люди, которым что-то не понравится.

Кроме того, Царик отметила, что они готовы к большинству внештатных ситуаций.

— Не готовы разве что к нашествию инопланетян (смеется), — отметила режиссер.

Концерт ко Дню Независимости

24 августа на НСК Олимпийский пройдет грандиозный концерт по случаю 30-летия независимости Украины.

Мероприятие будет длиться три часа, а 98% песен будут украиноязычными. Лишь несколько треков будут звучать на других языках.

Билеты на концерт стоят от 200 до 2 700 грн.