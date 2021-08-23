23 августа в Киеве состоялся саммит первых леди и джентльменов. В нем приняла участие голливудская актриса Робин Райт, наиболее известная по главным ролям в сериале Карточный домик и фильме Форрест Гамп.

Это второй приезд актрисы в Украину. Во время своего выступления Робин Райт поблагодарила за приглашение и отметила, что для нее большая честь участвовать в важном мероприятии.

Актриса отметила, что современные женщины усиливают суть равенства в мире. Робин Райт добавила, что гордится тем, как сегодня женщины переосмысливают мировые конфликты, пандемии, войны, бедность, голод или нехватку каких-то возможностей.

— Суть равенства — в том, чтобы иметь возможность к чему-то стремиться. Много времени уже прошло — около 15-16 месяцев. Мы не путешествовали, не ездили, мы сидели в Zoom и зумились. Не работа — дом, а только дом. Женщины, которые живут в зонах конфликта, все время живут в условиях пандемии, войны и бедности, — подчеркнула она.

Робин Райт известна своей общественной деятельностью. Обладательница премии Золотой глобус добавила, что идея помогать женщинам в Конго к ней пришла после того, как она посетила эту страну в 2011 году.

Актриса назвала Конго худшей страной для женщин. Робин Райт отметила, что больше всего ее поразил рассказ одной из женщин о том, что они не имеют права голоса, поскольку их семьи от них отвернулись после изнасилования.

Голливудская актриса закончила свое выступление мыслью о том, что ключ к новой реальности и современному миру состоит в равенстве людей.