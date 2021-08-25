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Каріна Зуєва |

Червона рута: София Ротару открыла концерт на День Независимости Украины

Софія Ротару

София Ротару выступила на концерте ко Дню Независимости Украины 2021 на НСК Олимпийский.

На концерте, который называется Независимость в нашей ДНК. День независимости страны. звезда исполнила песню Червона рута и Одна калина. Выступление Ротару сопровождалось танцами.

На сцене звезда предстала в красном платье.

София Ротару — Червона рута, Одна калина — концерт на День Независимости 2021 в Олимпийском
София Ротару — Червона рута, Одна калина — концерт на День Независимости 2021 в Олимпийском
София Ротару — Червона рута, Одна калина — концерт на День Независимости 2021 в Олимпийском
София Ротару — Червона рута, Одна калина — концерт на День Независимости 2021 в Олимпийском
Червона рута: София Ротару открыла концерт на День Независимости Украины / 2 фотографии

Со сцены Ротару пожелала зрителям мира, счастья и добра.

Большой праздничный концерт по случаю 30-летия независимости Украины проходит в Киеве на НСК Олимпийский. 98% исполненных песен прозвучат на украинском языке.

Стоит отметить, что мероприятие, режисером которого стала Катя Царик, проходит без ведущих и перерывов. Одна композиция плавно меняется на другую.

Ранее мы писали, что перед Днем Независимости Украины София Ротару выступила в России. Артистка появилась на сцене конкурса Новая волна в Сочи 19 августа. Там певица исполнила песню Сердце размером с солнце. 

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Фото: София Ротару

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