София Ротару — Червона рута, Одна калина — концерт на День Независимости 2021 в Олимпийском

София Ротару выступила на концерте ко Дню Независимости Украины 2021 на НСК Олимпийский.
На концерте, который называется Независимость в нашей ДНК. День независимости страны. звезда исполнила песню Червона рута и Одна калина. Выступление Ротару сопровождалось танцами.
На сцене звезда предстала в красном платье.
Со сцены Ротару пожелала зрителям мира, счастья и добра.
Большой праздничный концерт по случаю 30-летия независимости Украины проходит в Киеве на НСК Олимпийский. 98% исполненных песен прозвучат на украинском языке.
Стоит отметить, что мероприятие, режисером которого стала Катя Царик, проходит без ведущих и перерывов. Одна композиция плавно меняется на другую.
Ранее мы писали, что перед Днем Независимости Украины София Ротару выступила в России. Артистка появилась на сцене конкурса Новая волна в Сочи 19 августа. Там певица исполнила песню Сердце размером с солнце.
Фото: София Ротару