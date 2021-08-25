Верка Сердючка — Dancing Lasha Tumbai: концерт на День Независимости в Олимпийском

Верка Сердючка выступила на праздничном концерте ко Дню Независимости Украины на НСК Олимпийский.

Звезда зажгла публику и заставила всех подтанцовывать, исполнив хит Dancing Lasha Tumbai.

Именно с этой композицией Сердючка заняла второе место на международном конкурсе Евровидение в 2007 году.

На сцене мероприятия Независимость в нашей ДНК Сердючка появилась в ярком костюме.

Традиционно во время выступления звезду сопровождала ее мама и другие музыканты.

Также на концерте выступали Надя Дорофеева, Оля Полякова, Ирина Билык, Виктор Павлик и другие. В общем в праздничном шоу примут участие более 30 украинских артистов.

Грандиозный концерт к 30-летию со дня Независимости будет длиться три часа. Почти все треки, которые звучат со сцены — украиноязычные.

Концепция мероприятия состоит в том, чтобы совместить легендарные хиты с современными и воссоздать единую песенную историю Украины. Именно поэтому мероприятие проходит без перерывов и ведущих.

Специально для концерта построили сцену, которая сымитировала молекулу ДНК. Также зрители смогли увидеть инновационное дрон-шоу во время некоторых песенных выступлений.

Все выступления артистов сопровождаются современной хореографии. Звезды принимают участие в мероприятии абсолютно бесплатно.