Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Шоу-бизнес / Звезды
Микола Олефіренко |

Кэтрин Винник предалась ностальгии в Украине: показала семейный дом и архивные фото

Кэтрин Винник

Канадская актриса украинского происхождения Кэтрин Винник показала семейный дом и фотографии своих родителей. Она прилетела в Украину на 50-летие свадьбы родителей и годовщину независимости Украины. Подробностями знаменитость поделилась в Instagram.

Звезда показала несколько фотографий своей семьи. На одной из них позируют дедушка, бабушка и маленький отец знаменитости. Снимок сделан после иммиграции в Канаду.

Кэтрин до восьми лет разговаривала только на украинском языке, училась в украиноязычной школе в Торонто, а также посещала украинскую католическую церковь. По словам знаменитости, участие в скаутском движении Пласт помогло ей выработать дисциплину и добиться успехов в изучении боевого искусства тхэквондо. Благодаря своим умениям она является лицензированным телохранителем.

Читайте
Украина - ты красивая: звезда сериала Викинги приехала в Киев

Однако теперь звезда сама может пользоваться услугами телохранителей — Кэтрин известна по своим ролям в сериалах Кости, Викинги и в комедии Странные фантазии Чарли Свона III.

За время пребывания в Украине голливудская актриса уже побывала на саммите первых леди и джентльменов в качестве гостя. На мероприятии также присутствовали первая леди Елена Зеленская, афганская режиссер Сахра Карими, жена пятого президента Украины Марина Порошенко, супруга президента Сербии Тамара Джуканович и телеведущая Оксана Гутцайт.

Источник: Кэтрин Винник

Фото: Depositphotos

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка