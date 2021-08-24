Канадская актриса украинского происхождения Кэтрин Винник показала семейный дом и фотографии своих родителей. Она прилетела в Украину на 50-летие свадьбы родителей и годовщину независимости Украины. Подробностями знаменитость поделилась в Instagram.

Звезда показала несколько фотографий своей семьи. На одной из них позируют дедушка, бабушка и маленький отец знаменитости. Снимок сделан после иммиграции в Канаду.

Кэтрин до восьми лет разговаривала только на украинском языке, училась в украиноязычной школе в Торонто, а также посещала украинскую католическую церковь. По словам знаменитости, участие в скаутском движении Пласт помогло ей выработать дисциплину и добиться успехов в изучении боевого искусства тхэквондо. Благодаря своим умениям она является лицензированным телохранителем.

Однако теперь звезда сама может пользоваться услугами телохранителей — Кэтрин известна по своим ролям в сериалах Кости, Викинги и в комедии Странные фантазии Чарли Свона III.

За время пребывания в Украине голливудская актриса уже побывала на саммите первых леди и джентльменов в качестве гостя. На мероприятии также присутствовали первая леди Елена Зеленская, афганская режиссер Сахра Карими, жена пятого президента Украины Марина Порошенко, супруга президента Сербии Тамара Джуканович и телеведущая Оксана Гутцайт.

Источник: Кэтрин Винник