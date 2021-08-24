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Каріна Зуєва |

Непревзойденный вокал и симфонический оркестр: Андреа Бочелли спел с Тиной Кароль и Джамалой

Тіна Кароль Андреа Бочеллі

Украинские певицы Тина Кароль и Джамала спели с итальянским оперным исполнителем Андреа Бочелли.

На сцене, которую установили на Площади Конституции, Джамала и Андреа Бочелли исполнили молитву The Prayer.

Для выступления с легендарным певцом украинская исполнительница выбрала длинное атласное красное платье. Волосы Джамала уложила назад.

Тина Кароль с Андреа Бочелли и Джамалой исполнили легендарную песню Con te paritio. На сцене Кароль предстала в длинном желтом платье. Волосы артистка уложила в локоны.

Выступления артистов сопровождались Национальным симфоническим оркестром Украины под диригентством Марчелло Рота и Национальным заслуженным академическим украинским народным хором Украины имени Григория Веревки.

 

Тіна Кароль Андреа Бочеллі

Сегодня, 24 августа, на День Независимости Украины Андреа Бочелли выступает в Киеве. Итальянский певец представляет программу Голос моей души в поддержку создания Центра современного искусства.

Концерт должен был начаться в 17.00, однако часть зрителей пустили только в 17.40. Кроме того, ранее сообщалось, что концерт будет совершенно бесплатным, позже выяснилось, что на выступление можно попасть только по пригласительным.

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