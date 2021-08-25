Надя Дорофеева — Ой там на горі: концерт на День Независимости в Олимпийском

Певица Надя Дорофеева выступила на грандиозном концерте ко Дню Независимости Украины на НСК Олимпийский.

На сцене праздничного шоу Независимость в нашей ДНК звезда исполнила народную песню Ой там на горі.

Перед публикой Надя предстала в весьма необычном для себя образе, чем и поразила поклонников. Дорофеева появилась в желтом облегающем костюме.

Ой там на горі: Дорофеева с ярким макияжем спела народную песню / 2 фотографии

По случаю 30-летия со Дня Независимости Украины на НСК Олимпийский проходит праздничный концерт, в котором принимают участие более 30 украинских артистов.

Режиссер Катя Царик призналась, что главная идея мероприятия — объединить легендарные хиты с современными, чтобы воссоздать единую песенную историю Украины.

Именно поэтому во время концерта нету перерывов, а каждая композиция плавно перетекает в следующую.

Специально для концерта построили крупнейшую за всю историю современной Украины сцену, которая сымитировала молекулу ДНК. Зрители смогли увидеть самые большие экраны, 3D-моделирование и дрон шоу.

Концерт ко Дню Независимости имеет еще и благотворительную цель. Все средства от продажи билетов будут направлены на создание Центра современного искусства — музея украинского художника Ивана Марчука, которого признали одним из ста гениев современности.