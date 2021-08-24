По случаю 30-летия со Дня Независимости украинские звезды нарядились в традиционную национальную одежду — вышиванки.

Хореограф Алена Шоптенко для праздничной прогулки в День Независимости надела вышиванку темно-синего цвета.

— Сердцем зависимая от Независимой! С праздником вас! — написала Шоптенко.

Актриса Наталка Денисенко по случаю праздника обнародовала фотографии в белом вышитом платье.

Свой образ звезда дополнила зеленой сумкой и босоножками на каблуках.

— 30 лет Украине! Лучшей и родной! Стране, которая дала мне то, о чем я мечтала! Стране, в которой искренний народ, вкусная кухня, глубокая культура, прекрасный язык, талантливые люди, чудесные пейзажи, плодородные земли. Этот список могу продолжать бесконечно! С Днем Независимости! Слава Украине! — написала актриса.

Телеведущая Екатерина Осадчая поделилась фото с парада ко Дню Независимости. Звезда позирует вместе со своим мужем Юрием Горбуновым.

На фотографии Осадчая появилась в белом платье с желтым орнаментом.

— С Днем рождения, Украина! 30 лет — это золотой возраст для человека, когда есть уже опыт, уверенность и много шишек уже набито, а выводы сделаны. Пусть 30-летие станет золотым возрастом и для нашей страны. Только вперед! — написала Екатерина.

Также вышиванки надели актеры Ольга Сумская и Виталий Борисюк. Они позируют в нарядах белого цвета.

— Родная Украина, с праздником тебя! С 30-летием! Верим всем сердцем в лучшее! Мира и расцвета, — написала Ольга Сумская.

Телеведущий Григорий Решетник обнародовал милую фотографию, на которой держит сына на руках. Оба одеты у вышиванки с синим орнаментом.

— С Днем Независимости, Родная! Мира, любви и счастья всем, — написал Решетник.

Телеведущий Владимир Остапчук вместе с женой празднует День Независимости во Львове.

Он поделился фото, на котором предстал в синей вышиванке. А Кристина Горняк к 30-летию Независимости выбрала длинное вышитое платье.

— Как круто быть украинцем и знать, что мы лучшие где бы мы ни были! После 30 жизнь только начинается, — написал Владимир.

Не забыл надеть вышиванку и певец Павел Зибров. Он обнародовал видеопоздравление, на котором предстал в вышитой рубашке.

— Желаю мирного неба над головой, крепкого здоровья, успешной реализации далеко идущих планов, благополучия, мира и добра в каждом доме. За нашу историю под родным флагом! Пусть дышится легко и свободно! — написал Зибров.

Также традицию поддержала блогер Алина Ханумак, которая по случаю праздника нарядилась у вышитое платье голубого цвета.

Певица Ирина Федишин по случаю праздника надела роскошное белое платье, которое обрамлено синим вышитым орнаментом.

На фото звезда позирует вместе со своим сыном.